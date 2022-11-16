قمة العشرين.. غذاء العالم ليس سلاحاً الرئيس

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بالي (إندونيسيا) - الوكالات: نددت مسودة البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين التي انطلقت أمس في جزيرة بالي في إندونيسيا بحرب أوكرانيا وتداعياتها الاقتصادية على العالم، في حين حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ من استخدام الغذاء كسلاح.



وقالت المسودة -التي لم تعتمد بعد رسميا ويمكن أن تتغير- إن الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ أكثر من 8 أشهر تفاقم الهشاشة في الاقتصاد العالمي.

وكشف مشروع البيان الختامي للقمة التي تختتم اليوم أن الدول المشاركة في قمة بالي -بما فيها روسيا- ستندد بالآثار السلبية للحرب في أوكرانيا في ما يتعلق بالغذاء والطاقة والتضخم وغيرها.

بيد أن المسودة تشير إلى وجود مواقف مختلفة للدول الأعضاء بشأن الحرب في أوكرانيا.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده ترفض محاولة إدانة روسيا في البيان الختامي لمجموعة العشرين، متهما الدول الغربية بمحاولة تسييس البيان الختامي.

ووصف لافروف اتهام روسيا بالعدوان على أوكرانيا بأنه استفزاز، قائلا إن بلاده تقوم بحماية حدودها والسكان الروس في إقليم دونباس (شرقي أوكرانيا).



وجاء في الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة رويترز ووكالة الصحافة الفرنسية وأكدها دبلوماسي أوروبي إدراكا منا بأن مجموعة العشرين ليست منتدى لحل القضايا الأمنية فإننا ندرك أن القضايا الأمنية يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي.

وتدعو مسودة البيان إلى تمديد اتفاق تصدير الحبوب الذي توصلت إليه أوكرانيا وروسيا في يوليو الماضي بوساطة تركيا والأمم المتحدة، والذي ينتهي السبت المقبل.

كما أكد مشروع البيان الختامي لقمة العشرين أن حقبة اليوم يجب ألا تكون حقبة حرب، وقال إن استخدام الأسلحة النووية أو التهديد غير مقبول.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ أمام القمة: علينا، وبحزم، معارضة تسييس مشاكل الغذاء والطاقة وتحويلها إلى أدوات وأسلحة، بينما كرر في الوقت ذاته التعبير عن معارضته لسياسة العقوبات الغربية.

وشدد على أن تحديد خطوط فكرية وإثارة الخلافات بين التكتلات والفصائل السياسية لن يؤدي إلا إلى تقسيم العالم وعرقلة تقدّم البشرية.



وطالب الرئيس الصيني دول قمة العشرين بالحد من تداعيات رفع أسعار الفائدة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن بلاده تعارض استبعاد روسيا من مجموعة العشرين ومن المنصات الدولية الأخرى.

وكان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو دعا خلال افتتاح القمة إلى تجنب حرب عالمية أخرى، مشددا على ضرورة إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال إن عام 2023 سيكون أشد صعوبة على العالم، مشيرا إلى أن أزمتي الأمن الغذائي وأمن الطاقة تؤثران على الدول النامية.



وحث ويدودو، القادة والزعماء على عدم إدخال العالم في دهاليز الحروب، وشدد على الاستعداد لمواجهة أي جائحة مستقبلية.

من جهته، أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادة مجموعة العشرين المجتمعين في جزيرة بالي الإندونيسية بأن الوقت قد حان لوقف الحرب الروسية على بلاده بموجب خطة سلام أوكرانية من 10 نقاط.



وقال زيلينسكي في كلمة عبر الفيديو إن الحرب يجب أن تنتهي بشكل عادل وعلى أساس ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مشيرا إلى أن وقفها سينقذ آلاف الأرواح.

ودعا الرئيس الأوكراني إلى انسحاب روسيا من كل الأراضي التي احتلتها، مؤكدا أن بلاده لن تتنازل عن أي جزء من أراضيها.

كما دعا إلى تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية بغض النظر عن نتيجة الحرب، مشيرا إلى أنه تم تصدير 10 ملايين طن من الحبوب منذ يوليو الماضي.

وأكد زيلينسكي أن الصيغة الوحيدة التي يجب أن يتم من خلالها تبادل الأسرى مع روسيا هي الكل مقابل الكل.



وفي بروكسل وعشية انطلاق قمة مجموعة العشرين قال المفوض الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الاتحاد سيواصل العمل على عزل روسيا دوليا وسيدعم أوكرانيا إلى حين إعلان انتصارها، مضيفا أن انسحاب القوات الروسية من مدينة خيرسون الأوكرانية يعد هزيمة كبيرة لموسكو.

