محمد بن سلمان التقى عدداً من زعماء العالم على هامش القمة

عربيات ودوليات

التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان عدداً من زعماء العالم على هامش قمة مجموعة العشرين التي تعقد في بالي. وانطلقت في بالي الإندونيسية أمس، أعمال قمة مجموعة العشرين بمشاركة الأمير محمد بن سلمان، الذي يرأس وفد المملكة في القمة، بالإضافة إلى رؤساء وقادة دول المجموعة.وشملت لقاءات ولي العهد السعودي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وبحث الأمير محمد بن سلمان مع أردوغان، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، فضلاً عن آخر المستجدات الإقليمية والدولية. واستعرض اللقاء، بحسب وكالة الأنباء السعودية، تعزيز التعاون بين الرياض وأنقرة في مختلف المجالات، والجهود التي يبذلها البلدان إزاء المستجدات الدولية والإقليمية. ويأتي اللقاء في ظل التقارب المستمر بين البلدين، حيث بدأت السعودية أخيراً بحث ضخ مزيد من الاستثمارات في تركيا.



