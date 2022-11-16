بايدن: لا حرب باردة جديدة مع الصين

عربيات ودوليات

تعهد الرئيس الأميركي، جو بايدن، بأنه لن تكون هناك «حرب باردة جديدة» مع الصين، بعد اجتماع تصالحي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. كما قال إنه لا يعتقد أن الصين ستغزو تايوان. كما ناقش الزعيمان ملفي كوريا الشمالية وغزو روسيا لأوكرانيا في المحادثات التي جرت في بالي، قبل يوم من قمة مجموعة العشرين في الجزيرة الإندونيسية. وفي اجتماع استمر ثلاث ساعات، عُقد في فندق فخم بعد وقت قصير من وصول شي، ناقش الزعيمان مجموعة واسعة من الموضوعات بما في ذلك تايوان. وسأل المراسلون بايدن عما إذا كان يعتقد أن ذلك صحيح، وإذا كان يعتقد أن حرباً باردة جديدة على وشك الاندلاع. وقال بايدن: «أعتقد تماماً أنه ليس هناك حاجة إلى حرب باردة جديدة. لقد التقيت مرات عديدة مع شي جين بينغ وكنا صريحين وواضحين مع بعضنا البعض في جميع المجالات. لا أعتقد أن هناك أي محاولة وشيكة من جانب الصين لغزو تايوان». وأضاف: «لقد أوضحت أننا نريد أن نرى حل القضايا عبر المضيق سلمياً، ولذلك لا يجب أن نتوصل إلى ذلك (حرب). وأنا مقتنع بأنه فهم ما كنت أقوله وبدوري فهمت ما كان يقوله».

