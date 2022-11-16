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عربيات ودوليات

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20 مليار دولار لدعم الطاقة البديلة في إندونيسيا


قال الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، إنه سيتم جمع 20 مليار دولار لمساعدة إندونيسيا في التقليل من استخدام الفحم والاتجاه للطاقات البديلة. وذكر بايدن، في كلمته على هامش قمة مجموعة الـ20: «أنا مقتنع بأننا يمكننا الخروج من هذه الأزمة سواء الاقتصادية أو الصحية.. سنخرج بأقوى مما كنا عليه». وأضاف: «نركز حاليا على الاستثمار والبنية التحتية، لأن الاستثمارات تسد الحاجيات المحلية ونجد من خلالها موارد جديدة لتحسين حياة الجميع.. لقد أقمنا الكثير من الشراكات لمواجهة مشكلة الأمن الغذائي ومشكلات الاتصال الرقمي وأمن الطاقة والمساواة بين الجنسين».


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