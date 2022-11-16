«فيفا» يدعو إلى وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا خلال المونديال

محلية

دعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو أمس كلا من روسيا وأوكرانيا إلى وقف إطلاق النار خلال فعاليات مونديال كأس العالم (قطر 2022) وذلك «من أجل الإنسانية».وقال إنفانتينو في كلمة ألقاها خلال قمة مجموعة العشرين «جي 20» المنعقدة في جزيرة بالي الأندونيسية :»ربما يكون لكأس العالم اليوم تأثير إيجابي.. دعونا نفكر في وقف إطلاق النار».وأعرب عن أمله بأن تكون «كرة القدم هي الخطوة الأولى للسلام فهي أكثر بكثير من مجرد رياضة ولها تأثير اجتماعي كبير يتعلق بالشغف والتسامح والوحدة والإدماج والتعليم».ولفت الى أن «إقامة كأس العالم في الشرق الأوسط حدث استثنائي واستعدت دولة قطر بشكل جيد لاستضافته بكل المقاييس ولاقت ترحيبا واسعا»، مؤكدا أن «العمال في قطر يعملون في ظروف جيدة وساهموا في الإعداد لإنجاح البطولة وملاعبها ستستقبل أكثر من ثلاثة ملايين مشجع».وطلب رئيس «فيفا» من قادة دول مجموعة العشرين «جي 20» التوقيع على الكرة الرسمية لكأس العالم 2022.

