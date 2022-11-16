لقاء الأزرق ولبنان.. «مئوي لمعتوق»

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يخوض الأزرق تدريباته على فترتين «صباحية ومسائية» في المعسكر الذي يقام حالياً في مدينة دبي، استعداداً لمواجهة لبنان ودياً يوم السبت المقبل، ومنتخب الجزائر للمحليين يوم 26 الشهر الحالي، في الوقت الذي يستمر فيه البحث عن لقاء ودي ثالث في المعسكر الإماراتي.

ويتأهب الأزرق من الآن لبطولة «خليجي 25» التي تقام في مدينة البصرة العراقية في الفترة من 6 الى 19 يناير المقبل. وكانت قرعة الدورة أوقعت الأزرق في المجموعة الثانية مع البحرين وقطر والإمارات في حين ضمت المجموعة الأولى منتخبات السعودية والعراق وعمان واليمن.

من جانبه، باشر المنتخب اللبناني تدريباته في دبي التي وصلها أول من أمس، إذ تضم بعثة منتخب «الأرز» 23 لاعباً، هم: مهدي خليل، مصطفى مطر، أنطوان الدويهي، قاسم الزين، نور منصور، محمد باقر الحسيني، روبرت ملكي، جورج ملكي، نادر مطر، حسن معتوق، كريم درويش، زين العابدين فرّان، خليل بدر، مهدي الزين، حسن كوراني، علي الحاج، حسين زين، ماهر صبرا، محمد قدوح، حسن سعد، باسل جرادي، محمد علي الدهيني ودانييال لحود.

ويأتي معسكر المنتخب اللبناني في دبي كتكملة لفترة التحضير الطويلة التي انطلقت في طرابلس استعداداً لخوض نهائيات كأس آسيا 2023 في قطر. وسيخوض المنتخب اللبناني تمارينه يومياً على ملعب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم قبل أن يلعب مع الأزرق يوم السبت المقبل ويعود إلى بيروت في اليوم التالي.

وتتضمن المواجهة الودية مع «الأزرق» خصوصية لقائد الفريق اللبناني حسن معتوق، حيث ستكون المباراة رقم مئة له مع منتخب «الأرز».

