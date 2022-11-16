الكويت والجهراء في «السلة»

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يخوض الكويت اليوم اختبارا صعبا أمام الجهراء في الـ 05:15 مساء ضمن الجولة الثالثة من الدور التمهيدي في دوري كرة السلة والتي تشهد مباراة أخرى تجمع كاظمة والقرين في الـ 07:15، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.

ويدخل الكويت اللقاء برصيد 4 نقاط من انتصارين على الشباب والصليبخات، وهو الرصيد ذاته للجهراء الذي تغلب على اليرموك والعربي.

وينص نظام البطولة على تأهل الفرق الستة الاولى في الدوري التمهيدي الى الدور الثاني الذي سيقام بنظام الدوري من ثلاثة أدوار على أن يلتقي بعدها الاول مع الرابع والثاني مع الثالث بنظام «بلاي اوف» من ثلاث مواجهات في نصف النهائي.

ويقدم الفريقان مستويات مميزة هذا الموسم بدءاً من مشاركتهما في البطولة العربي التي حقق الأبيض لقبها، فيما بلغ فيها الجهراء الدور الثاني بعد تقديم عروض لافتة. ويريد الكويت تأكيد تفوقه في المواسم الخمسة الماضية والتي سيطر علي لقب البطولة فيها من خلال مواصلة تحقيق الانتصارات بقيادة مدربه الألماني بيتر شومرز الذي يعتمد على لاعبيه الكسندر الغيص، عمران جوهر، عزيز محمد، تركي حمود والمحترفان الأميركي ماركوس هانت والهاييتي كادي لالان.

في المقابل يعتمد مدرب الجهراء اللبناني أحمد الفران على لاعبيه محمد اشكناني، وحسين الخباز، وعبدالرحمن الجمعة ومساعد العتيبي والنيجيري الونو، كما دعم الفريق صفوفه بالمحترف الثاني الأميركي كايلين لوكاس الذي من المنتظر أن يشارك في مباراة اليوم.

وفي المباراة الثانية يبدو كاظمة أقرب إلى الفوز على القرين نظرا للفارق الفني الذي يصب في مصلحة البرتقالي. ويعتمد كاظمة على نجم الفريق أحمد البلوشي وعبدالله ابراهيم ويوسف بورحمة وعبدالعزيز الحميدي، في المقابل يأمل بالقرين في تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة ايجابية.

