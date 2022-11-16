انطلاق منافسات كأس عبدالله المبارك للرماية

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انطلقت على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية منافسات كأس المغفور له الشيخ عبدالله المبارك التي تقام خلال الفترة من 15 الى 19 الشهر الحالي في مسابقات سكيت وتراب للرجال والسيدات والناشئين.

وفي تصريح صحافي قال عبيد العصيمي أمين عام الاتحادين الكويتي والعربي للرماية: «إن هذه البطولة لها أهمية خاصة لدى أسرة الرماية الكويتية وأن مجلس الإدارة في نادي الرماية يحرص على إدراج كأس المغفور له الشيخ عبدالله المبارك – طيب الله ثراه - ضمن برنامج نشاطه المحلي سنويا وهي منذ انطلاقتها تشهد مشاركة كبيرة من قبل رماة وراميات النادي والاتحاد الرياضي للحرس الوطني وتتحلى بروح المنافسة الشريفة».

وأكد العصيمي أن «البطولة محطة مهمة لمنتخباتنا الوطنية للرماية لتكون في أتم الاستعداد والجاهزية لخوض البطولات الدولية والعالمية المقبلة وكذلك تعد محطة إعداد مهمة للرماة و الراميات قبل بدء مشاركاتهم الخارجية المقبلة حتى يتم تحقيق الإنجازات لوطننا الغالي الكويت وللرماية الكويتية».

وتقدم العصيمي بالشكر والعرفان باسمه ونيابة عن إخوانه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومنتسبي الرماية الكويتية إلى أسرة المغفور له الشيخ عبدالله المبارك لدعمهم المستمر لرياضة الرماية الكويتية منذ سنوات عديدة. وأضاف أن هذا الدعم له طيب الأثر في تشجيع الرماة والراميات على المثابرة والاجتهاد ومواصلة تحقيق النتائج المشرفة ورفع علم البلاد عالياً في جميع المحافل الدولية.

