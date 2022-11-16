وضع اللمسات النهائية لـ «ودية» مصر وبلجيكا

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تضع شركة إيدو واللجنة المنبثقة عنها، المنظمة لمباراة مصر وبلجيكا الدولية الودية لكرة القدم، والمقررة في الـ6:00 مساء بعد غد على ستاد جابر الدولي، لمساتها الأخيرة على الأمور التنظيمية للقاء.وتحول مقر الشركة إلى خلية نحل لا تهدأ، وورشة عمل لا تتوقف عن العمل، وكذلك الأمر في ستاد جابر الدولي، الذي شهد إجراء «بروفات” لدخول وخروج الجماهير، والعديد من الأمور التنظيمية الأخرى، إلى جانب اللعبات الترفيهية التي تم إعدادها للجماهير.

إلى ذلك، تقرر إقامة المؤتمر الصحافي للقاء، في قاعة المؤتمرات بستاد جابر في الساعة 4:15 مساء لمدرب المنتخب المصري البرتغالي روي فيتوريا بحضور أحد اللاعبين أيضا، والساعة 5:45 بعد عصر غد الخميس لمدرب المنتخب البلجيكي، الإسباني روبيرتو مارتينيز بحضور أحد اللاعبين الذي سيقع عليه الاختيار في وقت لاحق، كما يقام مؤتمر صحافي للمدربين عقب انتهاء اللقاء مباشرة، وتقرر أيضا أن يختتم المنتخب المصري تدريباته استعدادا للقاء في الساعة 5:00 مساء غد الخميس على ستاد جابر، وكذلك المنتخب البلجيكي على الملعب ذاته في الساعة 6:30، بحضور وسائل الإعلام في التدريبين.

ويجري المنتخب المصري تدريبه الأخير على ستاد نادي الكويت في الساعة 5:00، فيما يجري المنتخب البلجيكي تدريبه الأول والأخير على ستاد عبدالله الخليفة بنادي اليرموك في الساعة 6:00 مساء، بعد وصول الوفد إلى البلاد مساء أمس.

وقرر مسؤولو المنتخبين حضور وسائل الإعلام قبل انطلاق تدريبي اليوم لمدة 15 دقيقة.وأكد رئيس مجلس إدارة شركة إيدو - رئيس اللجنة المنظمة للقاء مؤيد الشهاب أنه سيتم تنظيم مباراة تليق بتاريخ الكويت الزاخر باستضافة العديد من الأحداث الرياضية القارية والعالمية.

وأضاف الشهاب: «نطمح إلى التميز في التنظيم، وليس تحقيق النجاح فحسب، خصوصا أن المباراة تحظى بمتابعة المسؤولين في الكويت ويحرص وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري على الوقوف على آخر الاستعدادات، وكذلك تبثها العديد من القنوات الفضائية، لذلك لم تدع اللجنة المنظمة للقاء شيئا للصدفة، حيث بذلت منذ اليوم الأول الذي تم الاتفاق فيه على إقامة اللقاء في الكويت، مجهودات مضاعفة من أجل نيل رضا وتقدير الجميع، والتأكيد على أننا سنكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا».

وأشار الشهاب إلى أنه تم الانتهاء من الاستعدادات لمغادرة المنتخب البلجيكي عقب اللقاء مباشرة إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في مونديال 2022.

