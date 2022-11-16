فوز القادسية والسالمية في «اليد»

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حقق القادسية انتصارا مستحقا على الفحيحيل 27-24، فيما تغلب السالمية بشق الانفس على الصليبخات 31-30 أول من أمس في ختام الجولة الثالثة من دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد.

ورفع القادسية رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب مع الكويت صاحب الرصيد ذاته، فيما بقي الفحيحيل على رصيده السابق نقطة واحدة، في حين أرتفع رصيد السالمية إلى 4 نقاط، وبقى رصيد الصليبخات على نقطتين. وقدم القادسية عرضا قوياً في اللقاء تمكن عبره من مواصله انتصارته بتحقيق الفوز الثالث على التوالي إذ يسعى الأصفر بقيادة مدربه الجديد الصربي بوزو روديك ومحترفيه الياباني توكودا شينوسوكي والتونسي خالد بلحاج إلى المنافسة الجدية على لقب البطولة. وفي المباراة الثانية بقيت الاثارة حاضرة لأخر ثواني المباراة في ظل تقارب النتيجة بين الفريقين قبل أن يحسمها السماوي لصالحه ملحقاً بالصليبخات الهزيمة الثانية في البطولة ومحققاً فوزه الثاني على التوالي.

