الكويت تفوز بمقعد في الاتحاد العربي للرياضات الجوية

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أعلن رئيس الاتحاد العربي للرياضات الجوية اسماعيل درويش امس عن فوز الكويت بمقعد في مجلس ادارة الاتحاد واللجنة التنفيذية التابعة للاتحاد العربي للرياضات الجوية وحصول عضو مجلس ادارة النادي الكويتي للرياضات الجوية وأمين الصندوق أحمد الشلاحي على مقعد في مجلس الادارة في الاتحاد العربي ممثلاً عن دولة الكويت و أيضاً حصوله على عضوية اللجنة التنفيذية بالتزكية وذلك خلال اجتماع الجمعية الـ 28 للاتحاد في مقره في مصر والتي اقيمت خلال الفترة من 10 وحتى 14 من الشهر الحالي.وأعرب الشلاحي عن بالغ سعادته لحصول الكويت على تزكية الجمعية العمومية للاتحاد العربي للمرة الأولى، وأهدى هذا الانجاز إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وحكومة وشعب الكويت.كما أعرب عن شكره لجهود رئيس مجلس ادارة النادي الكويتي للرياضات الجوية سامي الشمري و الهيئة العامة للرياضة على مابذلوه من جهد ودعم من أجل تحقيق مثل هذه الانجازات، مضيفا ان تمثيل الكويت خارجياً و حصولها على هذا المقعد المشرف ما هو إلا انعكاس لسمعة الكويت ومنزلتها في الأوساط العربية والدولية من خلال تمثيل النادي الكويتي للرياضات الجوية.

يُذكر أن الجمعية العمومية للاتحاد العربي اعتمدت تشكيل مجلس ادارة الاتحاد العربي للرياضات الجوية للدورة 2025/2022 على النحو التالي: المصري اسماعيل درويش رئيساً والليبي لؤي الجطيلي نائباً أول و الجزائري بوكفة فؤاد والبحريني محمد السبت نواباً للرئيس، عبدالحميد عثمان محمد من السودان واياد عباس من فلسطين وهشام الخياري من تونس وحامد رعد من العراق وأحمد السباحي من الكويت أعضاء في مجلس إدارة الاتحاد.كما قرر مجلس ادارة الاتحاد العربي تعيين محمد عثمان أمين عام الاتحاد ومحمد خليل كامل أمين عام مساعد واسامة الشيمي أمينا للصندوق.

