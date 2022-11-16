هالاند درجة سابعة

دوليه

أقدم نادي أشتون يونايتد الإنكليزي، الناشط في دوري الدرجة السابعة، على خطوة جريئة تجاه النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وأكد أشتون يونايتد، أنه تواصل مع مانشستر سيتي، من أجل استعارة هالاند لمدة 28 يوما، خلال فترة كأس العالم. ولن يشارك هالاند في المونديال، بسبب فشل النرويج في الوصول إلى كأس العالم، وبالتالي لن يخوض اللاعب، مباريات لمدة شهر.

وقال المدرب مايكل كليغ «هذا أمر منطقي، المان السيتي لن يخوض مباريات، نرغب في تقديم المساعدة بأن يحافظ هالاند على لياقته». وأضاف «الأمر مهم أكثر من لعب هالاند للجولف لمدة 6 أسابيع، نعتقد أنه سيكون إضافة مميزة بالنسبة لنا».

