غوارديولا يستعد لحسم مستقبله

دوليه

يستعد الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، لحسم مستقبله خلال الأيام القليلة المقبلة.

وينتهي تعاقد غوارديولا مع مانشستر سيتي، بنهاية الموسم الحالي، دون التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل»، فإن غوارديولا سوف يستفيد من فترة كأس العالم، للراحة والتفكير فيما يجب القيام به بعد 30 يونيو (توقيت نهاية عقده مع المان سيتي). ويخطط بيب غوارديولا للسفر إلى أبو ظبي، للقاء مسؤولي مانشستر سيتي، من أجل شرح خططه للمستقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن غوارديولا سعيد بالتواجد في مانشستر سيتي، لكن أمر التجديد يتوقف على مدى قدرته على تحفيز الفريق الذي توج بلقب البريميرليغ 4 مرات في آخر 5 مواسم.

