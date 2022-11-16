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دوليه

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بنزيمة سيرتدي الرقم 19


حسم الجدل المثار بشأن قميص المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، والذي سيرتديه خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم. وكشف الحساب الرسمي لمنتخب فرنسا على تويتر، أرقام قمصان كتيبة الديوك في مونديال قطر، حيث يرتدي بنزيمة الرقم (19) ليتخلى عن الرقم (9) الذي ذهب مجددا إلى اولفييه جيرو. وكانت تقارير صحفية قد أشارت لوجود خلاف داخل معسكر الديوك، في ظل رغبة بنزيمة في ارتداء القميص رقم 9 الذي اشتهر بارتداءه في صفوفه فريقه ريال مدريد الإسباني. وسيظهر مبابي بنفس قميصه في كأس العالم الماضية، مرتديا الرقم (10)، بينما يرتدي عثمان ديمبلي (11) وكريستوفر نكونكو (12) وماركوس تورام (26) وكينجسلي كومان (20) وجريزمان (7). ويلعب منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة التي تضم أستراليا وتونس والدنمارك.


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