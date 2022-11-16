يونايتد يفكر في معاقبة رونالدو

دوليه

أكد تقرير صحافي، أول من أمس، أن نادي مان يونايتد يستعد لفرض غرامة مالية ضخمة على لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو. ويأتي ذلك على خلفية الحوار الصحافي الذي أجراه كريستيانو رونالدو، أمس الأحد، وهاجم خلاله المدرب إريك تين هاغ، ومسئولي مان يونايتد. وبحسب صحيفة «مترو» البريطانية، فإن مان يونايتد سيفرض عقوبة على رونالدو، لن تقل عن مليون جنيه إسترليني، جراء تلك التصريحات التي أطلقها ضد المانيو. ويعتقد رونالدو أن إريك تن هاغ وكبار المديرين التنفيذيين يريدون رحيله عن أولد ترافورد وقال رونالدو في حواره «أنا لا أحترم تين هاغ.. لقد حاولوا دفعي للخروج من النادي، ليس فقط المدرب، وإنما 2 أو 3 حوله أيضا. المدير التنفيذي من بينهم». ودخل الدون البرتغالي في حرب باردة مع مان يونايتد في الفترة الأخيرة، في ظل استبعاده من التشكيل الأساسي للفريق، وعدم تقبل رؤية المدير الفني.

