11 ألف متفرج في تدريب الأرجنتين

دوليه

حضر ألوف المتفرجين أول من أمس لمتابعة تمرين الأرجنتين الأول خلال معسكرها القصير في أبوظبي، تمهيداً لمشاركتها في مونديال قطر 2022 الذي ينطلق الأحد. وأقامت الارجنتين تدريباً مفتوحاً في ستاد آل نهيان بنادي الوحدة الذي عجّت مدرجاته، وأشارت تقارير الى حضور 11 الف متفرج دخلوا ببطاقات مدفوعة الثمن الى الملعب.

ونال نجم الارجنتين ليونيل ميسي (35 عاماً) التشجيع الأكبر من المدرجات التي هتفت باسمه مع كل كرة يلمسها، كما نزل شخصان الى أرضية الملعب في محاولة منهما لمصافحة لاعب باريس سان جرمان الفرنسي من دون ان ينجحا في ذلك، بعدما تم إبعادهما من قبل رجال الامن. وكان ميسي، أفضل لاعب في العالم سبع مرات، خاض 75 دقيقة من مباراة فريقه أمام اوكسير في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي الأحد الماضي (5-0)، قبل ان يصل أول من أمس الى ابوظبي

رفقة لياندرو باريديس وأنخل دي ماريا القادمين من تورينو بعد خوضهما مباراة فريقهما يوفنتوس الايطالي امام لاتسيو. ولم يتدرب اللاعبون باولو ديبالا ولاوتارو مارتينيس ونيكولاس غونساليس وخواكين كوريا مع المجموعة التي بدأت التمرين بعد وصولهم المتأخر.

وشارك في التدريب الاول 15 لاعباً من بينهم 3 حراس مرمى، في انتظار وصول بقية اللاعبين من تشكيلة الـ26 لاعباً التي اعلنها المدرب ليونيل سكالوني بعد انتهاء ارتباطاتهم مع انديتهم.

ويتخلل معسكر الأرجنتين، بطلة 1978 و1986، خوض مباراة ودية أمام الإمارات المضيفة اليوم. وتستهل الارجنتين مبارياتها في الحدث العالمي امام السعودية في 22 نوفمبر الحالي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا بولندا والمكسيك.

