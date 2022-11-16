الإصابة تبعد أمين حارث عن المغرب

دوليه

لن يتمكن الدولي المغربي أمين حارث من المشاركة مع منتخب بلاده في مونديال قطر 2022 الذي ينطلق الأحد بعد أن أكد فريقه أولمبيك مرسيليا الفرنسي أن اللاعب تعرض لالتواء في الرباط الصليبي لركبته اليسرى.

وكان حارث ضمن تشكيلة الـ26 لاعبا التي أعلنها مدرب «أسود الأطلس» وليد الركراكي من أجل خوض المونديال القطري حيث يلعب المغرب ضمن منافسات المجموعة السادسة ضد كرواتيا وبلجيكا وكندا. كشف مرسيليا الفرنسي أن لاعب وسطه المغربي أمين حارث تعرض لالتواء في الرباط الصليبي لركبته اليسرى، ما سيبعده منطقيا عن نهائيات المونديال. وقال النادي المتوسطي في بيانه «يعاني أمين حارث الذي أصيب خلال مواجهة موناكو الأحد من التواء في الرباط الصليبي لركبته اليسرى». ومن المحتمل أن تبعده الإصابة عن الملاعب عدة أشهر. تابع مرسيليا عن حارث (25 عاما) الذي عاد إلى صفوفه بعدما لعب معه النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة من شالكه الألماني «تجرى له فحوص طبية راهنا لتقديم الرعاية المناسبة لإصابته. سيتبع اللاعب بروتوكول رعاية مناسبا». وأصيب حارث في الدقيقة 58 خلال تدخل مع أكسل ديزازي، فبقي على أرضية الملعب لبعض الوقت، قبل تدخل الطاقم الطبي لمرسيليا من أجل نقله إلى غرف الملابس على الحمالة، تاركا مكانه لديميتري باييت الذي بدا متأثرا برؤية زميله المغربي يتألم.

