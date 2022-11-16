أوزيبيو (1931 - 2014)

دوليه

ولد أوزيبيو عام 1942 في موزمبيق، وانضم في سن ال 19 إلى نادي بنفيكا البرتغالي، سجل «هاتريك» في مرمى سانتوس البرازيلي الذي كان يضم في صفوفه النجم بيليه ليصبح أحد نجوم الكرة في أوروبا، وسجل مرتين في شباك ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال عامي 1963و1968. أطلق عليه النقاد لقب «اللؤلوة السوداء»، بعد أهدافه التسعة التي منحته لقب هداف البطولة. نال لقب لاعب العام في أوروبا في عام 1965، وفي عام 1968 أصبح أول لاعب يفوز بجائزة الحذاء الذهبي وهو ما تكرر بعد 5 سنوات، ونال لقب هداف الدوري البرتغالي خلال الفترة من 1964 إلى 1973.

