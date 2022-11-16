هورست (1941)

دوليه

يحمل الإنكليزي جيف هورست انجازاً فريداً يتمثل في أنه المهاجم الوحيد الذي سجل «هاتريك» في نهائي المونديال. ولد هورست في العام 1941 ولعب في صفوف نادي وست هام خلال الفترة من 1959 إلى 1972 وخاض خلالها أكثر من 400 مباراة سجل فيها 180 هدفاً. ووضعته الثلاثية التي سجلها في مرمى ألمانيا الغربية في النهائي على قمة المجد رغم ان الهدف الثاني لا يزال محل جدال حتى يومنا هذا. وكان الظهور الأول لهورست أمام المانيا الغربية بالذات قبل 5 أشهر من المونديال، وشارك في المونديال بعد اصابة جيمي غريفز وسجل هدف الفوز على الأرجنتين في ربع النهائي.

