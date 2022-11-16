الكأس في مهد اللعبة

دوليه

عادت كرة القدم إلى مهدها مع استضافة إنجلترا مونديال 1966، فتُوّجت بهدف «شبح» وحملت كأس جول ريميه المسروقة لأوّل مرة بعدما عثر عليها الكلب بيكلز. مرّةً ثانية توالياً أصيب النجم البرازيلي بيليه، فجّرت كوريا الشمالية المغمورة مفاجأة تاريخية وقاطعت منتخبات إفريقيا البطولة.

فيما كان العالم مسحوراً بالبيتلز وفرق البوب البريطانية وابتكار ماري كوانت لتنانير «ميني» القصيرة، افتتحت الملكة إليزابيث الثانية النسخة الثامنة من المونديال في إنجلترا التي خاضت أول مباراة رسمية في التاريخ عام 1872 ضد جارتها اسكتلندا.

أضفى الجمهور أجواء حماسية، خصوصاً لقرب المسافة مع اللاعبين، وبفضل الأقمار الاصطناعية تسنى لجميع المشاهدين حول العالم متابعة 16 منتخباً بينهم 10 أوروبيون.

لم يعد يُسمح بتجنيس اللاعبين، اعتُمدت اختبارات المنشطات، ظهرت أول تميمة «الأسد ويلي»، وكانت النهائيات الأخيرة قبل اعتماد البطاقات الصفراء والحمراء، بعد عدّة إشكالات مع الحكام أبرزها خلال لقاء انكلترا والأرجنتين في ربع النهائي.

اتُهم الحكام بمحاباة الانجليز، في ظل رئاسة ستانلي راوس للاتحاد الدولي (فيفا)، فبقي المشهد الختامي مع هدف جيف هيرست ضد ألمانيا الغربية (4-2) بكرته «الشبح» عالقاً في الأذهان.

خاضت إنجلترا كل مبارياتها على ملعب ويمبلي، لكن مواجهة أوروغواي وفرنسا نُقلت من الملعب الشهير بسبب إقامة سباق للكلاب!

وبالحديث عن الكلاب، شعر المسؤولون الانجليز بالحرج قبل أربعة أشهر من ضربة البداية، لاختفاء الكأس من المعرض الموجودة فيه. ذهبت مساعي شرطة اسكتلنديارد أدراج الرياح، إلى ان عثر عليها كلب يُدعى بيكلز بعد 7 أيام، ملفوفة بجريدة ومرمية تحت شجيرة في جنوب لندن، فنال صاحبه مكافأة مالية ومُنح بطاقات لدخول الملاعب مجاناً!

رغم غياب افريقيا رسمياً، رفع ابنا موزمبيق أوزيبيو، هداف البطولة (9) وأفضل لاعب أوروبي، وماريو كولونا رايتها عالياً، بعدما مثلا مستعمرتِها البرتغال المشاركة لأوّل مرة وثالثة البطولة.

كانت البرتغال في طريقها للتوديع من ربع النهائي، بعد تأخرها بثلاثية بعد 25 دقيقة فقط أمام كوريا الشمالية المغمورة كثيراً. وبدلاً من انكفاء أحصنة «تشوليما» قليلي الخبرة، التهمم «الفهد الأسود» أوزيبيو، مسجلاً رباعية (5-3) وضعت البرتغال في المربع الأخير حيث خسرت أمام إنجلترا.

صدمة أكبر صنعها الكوريون الشماليون في المباراة السابقة، عندما أقصوا من الدور الأوّل إيطاليا بطلة العالم مرتين والتي ضمّت النجمين جاني ريفيرا وساندرو ماتزولا 1-0، فاستُقبل الخاسر في روما بالبيض والطماطم!

إضافة إلى إيطاليا، فقدت البطولة في دورها الأول إسبانيا والبرازيل بطلة 1958 و1962 التي أوقفت المجر سلسلتها من 13 مباراة دون خسارة بفوزها عليها 3-1 دون بيليه المصاب، في مباراة وصفتها صحيفة ليكيب بـ»الكاملة» وقامت شبكة «بي بي سي» ببثها خمس مرات في ثلاثة أيام.

أصيب بيليه (25 عاماً) بركبته افتتاحاً ضد بلغاريا (2-0) ثم غاب عن مواجهة المجر (1-3). في الثالثة ضد البرتغال (1-3)، أجرى المدرب فيسنتي فيولا تسعة تغييرات، فتخلى عن غارينشا ودفع ببيليه المتأثر دائماً بإصابته وضحية خشونة مجدداً.

في هذا الوقت، كانت إنجلترا تشق طريقها نحو النهائي بالفوز على الأرجنتين (1-0) والبرتغال (2-1)، لتلاقي ألمانيا الغربية ونجمها الصاعد فرانتس بكنباور، بعد تغلبها على الأوروغواي (4-0) والاتحاد السوفياتي (2-1).

بعد تعيينه عام 1963 ومنحه صلاحيات واسعة، قال مدرّب إنجلترا ألف رامسي ان بلاده ستحرز كأس العالم. مع الحارس غوردون بانكس، قلب الدفاع بوبي مور، لاعب الوسط بوبي تشارلتون والمهاجم جيمي غريفز، حظي «الأسود الثلاثة» بتشكيلة مفترسة.

لكن رامسي تلقى صفعة بإصابة غريفز نهاية الدور الأول ضد فرنسا، فقفز جيف هيرست الطري العود دولياً مكانه، ويا لها من قفزة! سجّل هدف الفوز المتأخر ضد الأرجنتين في ربع النهائي، وأصبح اللاعب الوحيد يسجّل ثلاثية في النهائي ضد ألمانيا الغربية (4-2 بعد التمديد).

لكن ما حصل لاحقاً أصبح من التاريخ، خصوصاً هدفه الثاني في الوقت الإضافي (100) بكرة جدلية اصطدمت بالعارضة وارتدت إلى الأرض. بعد التشاور بين الحكم السويسري غوتفريد دينست ومساعده الأذربيجاني توفيق باخراموف احتُسب الهدف وسط احتجاج ألماني وعلامات استفهام لا تزال مطروحة!

اعتذار إجباري

أجبر الاتحاد الدولي لكرة القدم مدرب المنتخب الإنكليزي ألف رامزي على الاعتذار علناً للاعبي المنتخب الأرجنتيني بعد أن وصفهم بـ «الحيوانات» في مقابلة تلفزيونية بعد مواجهة الفريقين التي شهدت احتجاجات أرجنتينية على الحكم الألماني رودولف كرايتلاين.

غضب بيليه

صرح النجم البرازيلي بيليه بعد خسارة فريقه أمام البرتغال وخروجه من الدور الاول أنه لن يلعب مرة أخرى في كأس العالم بسبب الخشونة التي تعرض لها اللاعب من الدفاع البرتغالي، وعدم قدرة الحكام على حمايته، لكن بيليه تراجع عن قراراه فيما بعد وقاد البرازيل إلى التتويج بكأس العالم 1970.

آباء وأبناء

شهد لقاء فرنسا واوروغـواي مواجهة بين لاعب الأول بابلوفورلان ومدافع الثاني جان جورکاييف وانتهي اللقاء بفوز أوروغواي 2-1، وبعد 36 عاماً في مونديال «كوريا الجنوبية والـيـابـان 2002» التقى ابناهما دييغو فورلان ويوري جوركاييف في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

انسحاب أفريقي

انسحبت الدول الأفريقية الـ16 المنضمة للاتحاد الدولي احتجاجاً على نظام التصفيات الذي كـان يـنـص على أن يلعب بـطـل أفريقيا مع بطل آسيا، ومهد هذا الانسحاب الطريق أمام كوريا الشمالية للنهائيات بعد أن تغلبت على أستراليا 9-2 بمجموع المبارتين.

البطولة في سطور

• المضيف: إنكلترا

البطل: إنكلترا

• الوصيف: ألمانيا الغربية

• الثالث: البرتغال

• الرابع: الاتحاد السوفييتي

المنتخبات: 16

• المباريات: 32

• الأهداف: 91

• عدد المتفرجين: 1614677

• الهداف: أوزيبيو (9 أهداف)

أفضل لاعب بوبي تشارلتون (إنكلترا)

• أول هدف: بيليه (البرازيل)

• أسرع هدف: البرتغالي جوزيه أوغستو (60 ثانية)

• أفضل هجوم: البرتغال (17 هدفاً)

أقوى دفاع: إنكلترا (3 أهداف)

• حكم النهائي: غوتفريد دينست (سويسرا)

