3 أهداف لا تكفي أمام أوزيبيو

دوليه

ظلت مباراة كوريا الشمالية مع البرتغال في الدور ربع النهائي خالدة في ذاكرة البطولة منذ انطلاقها وحتى النسخة الحالية بعد ان فجرت كوريا مفاجأة بتغلبها على ايطاليا 1 - 0 في الدور الأول، لم يكن أكثر المتفائلين يحلم بفوز جديد على فريق آخر مرشح لاحراز اللقب، رغم ذلك فان النتيجة كانت تشير الى تقدم كوريا الشمالية بثلاثية تشيرا نظيفة بعد مرور 22 دقيقة على البداية لم يصدق أحد ما يحدث في ملعب الفوديسون مارك ، لا البرتغاليين ولا الكوريين انفسهم.

بدأت الأحداث في الدقيقة الأولى عندما افتتح بارك سيونغ زين التسجيل بتسديدة من قدمه اليسرى من على حدود منطقة الجزاء وأضاف دونغ وون الهدف الثاني بعد عشرين دقيقة مستغلا خطا الحارس البرتغالي بيريرا الذي فشل في التعامل مع كرة عرضية، وأكمل سيونغ كوك الثلاثية في الدقيقة 22. جمهور الموديسون بارك تفاجأ بالنتيجة والآلاف من مشجعي ميدلزبره القادمين لمؤازرة منتخبهم كانوا في غاية السعادة.

وفي الوقت الذي كانت فيه البرتغال تعاني من صدمة البداية، واصل الكوريون هجومهم ولم يعرفوا كيفية التعامل مع الموقف وهو ما تسبب في سقوطهم في النهاية، عندما استغل اوزيبيو (أكثر اللاعبين موهبة في البطولة) الفرصة المناحة وتمكن من تحطيم الكوريين بمفرده وسجل ايزيبيو هدفه الأول في الدقيقة 27، وقبل الاستراحة ب 3 دقائق أضاف الهدف الثاني من ركلة جزاء،

وبعد 10 دقائق من الشوط الثاني تعادلت الكفة عندما أضاف ايزيبيو الهدف الثالث بتسديدة عكسية من خط الست باردات وبعد 3 دقائق تقدمت البرتغال للمرة الأولى بعد أن سجل اوزيبيو هدفه الرابع عن طريق ركلة جزاء ثانية، واختتمت سلسلة الأهداف قبل 12 دقيقة من النهاية عندما أضاف أوغوستو الهدف الخامس من ركلة ركنية نفذها أوزيبيو صاحب الرباعية. لن يستطيع الكوريون نسيان مشاركتهم الأولى في النهائيات وتألقهم أمام ايطاليا والبرتغال، كما لا يمكن نسيان الطريقة التي قاد بها ايزيبيو فريقه للعودة الى المباراة.