البرتغال.. والفرصة الأخيرة مع كريستيانو

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يتأهب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لقول كلمته في النهائيات وهو يخوض البطولة الأخيرة على مستوى كأس العالم. ويمر الهداف التاريخي للبرتغال بظروف صعبة على مستوى النادي بعد أن وجه انتقادات لاذقة لنادي مان يونايتد ومدربه الهولندي إيريك تين هاغ.



ورغم أن تشكيلة المنتخب البرتغالي لم تخل يوما من النجوم، فإنه عجز عن الذهاب بعيدا في بطولات كأس العالم، وأقصى ما بلغه كان المركز الثالث في نسخة 1966 في مشاركته الأولى.

ولم تستفد البرتغال من نجومية أحد أفضل أساطير كرة القدم على مر التاريخ وهو الفهد الأسمر أوزيبيو الذي اعتزل عام 1980، بينما تقترب شمس نجمها الحالي رونالدو من الأفول، من دون أن تحقق حلم التتويج بكأس العالم.



وقبل وقت وجيز من انطلاق مونديال قطر 2022، تعرض لاعبو المنتخب البرتغالي، وعلى رأسهم النجم رونالدو، لكثير من الانتقادات في الصحافة البرتغالية بسبب تراجع مستواهم، خصوصا عقب الخسارة على أرضهم أمام إسبانيا في دوري أمم أوروبا.ومع ذلك يبقى المنتخب البرتغالي قادرا على تقديم نسخة رائعة في مونديال قطر، بوجود رونالدو الذي اعتاد مثل هذا النوع من الضغوط، إلى جانب زملائه برونو فيرنانديز وبرناردو سيلفا وجواو فيلكس وجواو كانسيلو. يقود البرتغال المدرب فيرناندو سانتوس منذ سبتمبر 2014، خلفا لمواطنه باولو بينتو.



ونجح سانتوس في قيادة منتخب البرتغال للتتويج بأول لقب في تاريخه، بالفوز على فرنسا، الدولة المستضيفة ليورو 2016. كما منح الرجل البالغ من العمر 67 عامًا بلاده لقبا جديدا هو دوري أمم أوروبا في نسختها الأولى، موسم 2018-2019، غير أنه أُقصي من النسختين التاليتين من مرحلة المجموعات.



كذلك ودعت البرتغال مع سانتوس بطولة يورو 2020 من ثمن النهائي أمام بلجيكا، وهو ما حدث أيضا ضد أورغواي في المرحلة نفسها من كأس العالم 2018 في روسيا. وتبدو البرتغال مرشحة لصدارة المجموعة مع وجود منافسة من أوروغواي العريقة المتوجة باللقب مرتين، حيث كان لمنتخب أوروغواي شرف استضافة أول نسخة في عام 1930، والتي توج بها، قبل أن يضيف إلى سجلاته إنجازا عالميا آخر في مونديال 1950 بالبرازيل، لكن المنتخب الأزرق السماوي ابتعد بعد ذلك عن الواجهة العالمية باستثناء بلوغ نصف نهائي دورة 2010.



وتأهل منتخب أوروغواي للنهائيات بعد حلوله ثالثا في تصفيات أميركا الجنوبية خلف البرازيل والأرجنتين. ويدين بتأهله إلى مجموعة من النجوم البارزين الذين يشكلون محور قوة المنتخب مثل هداف برشلونة الإسباني السابق ونادي ناسيونال الحالي لويس سواريز والمهاجم إدينسون كافاني واللذين يحتلان على التوالي المرتبتين الأولى والثاني في سباق الهدافين التاريخيين للمنتخب برصيد 67 هدفا للأول و57 هدفا للثاني. كما برز في صفوف أوروغواي لاعب وسط ميدان ريال مدريد الإسباني فيديريكو فالفيردي ومهاجم ليفربول الإنجليزي داروين نونيز فضلا عن مدافع توتنهام الإنجليزي رودريغو بينتاكور ومدافع خيتافي الإسباني داميان سواريز والحارس المخضرم لغلطة سراي التركي فرناندو موسليرا وغيرهم.



ويقود الفريق المدرب الشاب دييغو ألونسو (47 عاما) الذي تسلم المهمة في ديسمبر الماضي خلفاً للمخضرم أوسكار تاباريز. وتنتظر الجماهير مباراة أوروغواي مع غانا التي تعيد إلى الأذهان مواجهة المنتخبين في مونديال جنوب أفريقيا 2010 عندما أنقذ لويس سواريز منتخب بلاده من الإقصاء بعد أن أبعد الكرة بيده من المرمى وتعرض للطرد، فيما أضاع الغاني جيان ركلة الجزاء في الوقت القاتل، ثم فازت أوروغواي بركلات الترجيح وتأهلت إلى نصف النهائي.



ويضع لاعبو غانا تلك المباراة أمام أعينهم وهم يبحثون عن تكرار ذلك الإنجاز. ويعتمد المدرب أوتو أدوعلى نجوم ينشطون في الملاعب الأوروبية على رأسهم توماس بارتى نجم وسط أرسنال، برفقة عدة لاعبين فى الدوري الإنكليزي، مثل محمد ساليسو لاعب ساوثامبتون وطارق لامبتي لاعب برايتون.



كما ظهر أيضا إيناكي ويليامز نجم أتلتيك بلباو الإسباني على رأس خط الهجوم، والمحترف الوحيد القادم من آسيا هو أندرى أيو نجم السد القطرى، وشقيقه جوردان أيو.

وتضم المجموعة كذلك منتخب كوريا الجنوبية، الذي يبحث هو الآخر عن تكرار أو حتى الاقتراب من الانجاز الكبير عندما استضافت المونديال مناصفة مع اليابان في 2002 واحتلت المركز الرابع.

وتعتمد كوريا على مهاجم توتنهام هيونغ مين سون مهاجم الذي بات أفضل لاعبي قارة آسيا في الملاعب الأوروبية. وصنع اللاعب لنفسه تاريخا من خلال التألق مع الفريق في الدوري الإنجليزي ليصبح هدفا للعديد من الأندية العملاقة في أوروبا بفضل الأداء القوي والسرعة وقدراته التهديفية العالية.



وتلقى الفريق صدمة كبيرة بإصابة سون مؤخرا خلال مسيرته مع توتنهام ولكن اللاعب طمأن جماهيره وأكد مشاركته في المونديال قبل أن يعلن البرتغالي باولو بينتو المدير الفني للمنتخب الكوري ضمه للقائمة النهائية للفريق في المونديال ويؤكد مشاركته في البطولة العالمية والاعتماد عليه في قيادة الفريق بهذا التحدي الصعب.



الاتحاد البرتغالي



تأسس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم عام 1914، وانضم إلى الاتحاد الدولي في 1932، وإلى الاتحاد الأوروبي في 1954. ولعبت البرتغال أول مباراة دولية لها أمام إسبانيا في العام 1921 وخسرتها 3-1، أكبر فوز لها على الكويت (0-8)، وأكبر هزيمة أمام إنكلترا (10-0).



منتخب البرتغال



شارك المنتخب البرتغالي في النهائيات 7 مرات، ويتأهب للظهور الثامن في مونديال قطر 2022، أحرز المركز الثالث في ظهوره الأول بانكلترا 1966، والمركز الرابع في ألمانيا 2006، لكن نتائجه في النسخ الثلاثة الأخيرة غير مقنعة.



الاتحاد الغاني



تأسس الاتحاد الغاني لكرة القدم عام 1920، وانضم إلى الاتحاد الدولي في 1958، وإلى الاتحاد الأفريقي في 1960. ولعبت غانا أول مباراة دولية لها أمام نيجيريا في العام 1950 وفازت فيها 0-1، أكبر فوز لها على مالاوي (0-12)، وأكبر هزيمة أمام بلغاريا (10-0).



منتخب غانا



يشارك المنتخب الغاني في المونديال للمرة الرابعة في تاريخه، ويعد بلوغ الدور ربع النهائي في جنوب أفريقيا 2010 أفضل إنجاز لها. كما تأهلت غانا إلى الدور الثاني في ألمانيا 2006، وخرجت من دور المجموعات في النسخة الماضية بروسيا 2018.



الاتحاد الاوروغوياني



تأسس الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم عام 1900، وانضم إلى الاتحاد الدولي في 1923، وإلى اتحاد أميركا الجنوبية في 1916. ولعبت أوروغواي أول مباراة دولية لها أمام الأرجنتين في العام 1902 وخسرتها 6-0، أكبر فوز لها على بوليفيا (0-9)، وأكبر هزيمة أمام الأرجنتين (6-0).



منتخب الاوروغواي



تبلغ أوروغواي النهائيات للمرة الـ 15 في تاريخها، وتوجت باللقب مرتين عامي 1930 و1950. وصلت إلى المربع الذهبي 3 مرات في 1954 و1970 و2010، واكتفت في النسخة الأخيرة بالدور ربع النهائي وخرجت أمام فرنسا التي توجت باللقب فيما بعد.



الاتحاد الكوري الجنوبي



تأسس الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم عام 1933، وانضم إلى الاتحاد الدولي في 1948، وإلى الاتحاد الآسيوي في 1954. ولعبت كوريا الجنوبية أول مباراة دولية لها أمام المكسيك في العام 1948 وفازت فيها 3-5، أكبر فوز لها على نيبال (0-16)، وأكبر هزيمة أمام السويد (12-0).



منتخب كوريا الجنوبية



تملك كوريا الجنوبية تاريخاً في النهائيات حيث وصلت إلى مونديال سويسرا 1954، وتلعب في قطر للمرة العاشرة في تاريخها، ويظل الإنجاز الأفضل احتلالها المركز الرابع عندما استضافت البطولة مع اليابان في 2022.

