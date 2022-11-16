هيلانة سيداروس.. «عميدة» طبيبات العرب

النهار Plus

فتاة صغيرة لم تقفز بعد حاجز العام الخامس عشر، تشارك في المظاهرات الغاضبة التي اجتاحت ربوع مصر في العام 1919، المظاهرات سرعان ما تتحول إلى ثورة، والفتاة الصغيرة التي كانت تهتف بـسقوط الاحتلال البريطاني، لم تردعها محاولات إجهاض الثورة، بل على العكس تمامًا، تأكدت أنها تسير في الطريق الصحيح، ليس هذا فحسب، لكنها سرعان ما قررت المضي قدمًا في طريقها، فبعدما كانت تهتف بـ «حياة سعد»، قررت أن تواجه «زعيم الأمة» الراحل سعد زغلول، تقف أمامه، تحاصره بأسئلتها التي تكشف ذكاء فطري ووطنية لا حدود لها، وظلت تشارك في الكفاح الوطني مع المرأة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وكانت تتردد على منزل الزعيم سعد زغلول لتشارك في اجتماعات الحركة النسائية بقيادة السيدة صفية زغلول، زوجة سعد ورفيقة دربه، ثم انضمت إلى جمعية هدى شعراوي.

تلك الفتاة، هي الطبيبة المصرية الراحلة، هيلانة سيداروس، ابنة محافظة الغربية (دلتا مصر) والتي شهد العام 1904 لحظة ميلادها، في مدينة طنطا، والتي تعرف بأنها أول طبيبة مصرية في الشرق الأوسط، ورائدة الطبيبات العربيات.

من المتعارف عليه أنه في العقد الثاني من القرن العشرين، لم يكن «تعليم الفتيات» متاحًا كما هو الوضع الآن في مصر، غير أن أسرة التلميذة هيلانة كان لها رأي آخر، حيث قررت أن تحصل الابنة على حظها من التعليم، فبعد انتهائها من دراسة المرحلة الابتدائية في طنطا، قررت الأسرة أن تغادر هيلانة الغربية وتتجه إلى القاهرة لإلحاقها بالقسم الداخلي في مدرسة السنية للبنات، لتلتحق بعد ذلك بكلية إعداد المعلمات، حيث لم يكن متاحًا للفتيات سوى الاشتغال في التدريس فقط. مفاجأة سارة كانت تنتظر هيلانة، فبعد تفوقها في العام الثاني بكلية المعلمات، فوجئت بترشيحها للسفر في بعثة دراسية إلى بريطانيا لدراسة الرياضيات، وهو أمر لم تعارضه الأسرة، بل سرعان ما حصلت هيلانة على الموافقة العائلية واتجهت إلى «عاصمة الضباب»، لندن، حاملة معها أحلامها بالنجاح، كان ذلك في العام 1922 .

فرحة هيلانة بـالبعثة الدراسية لم تدم طويلًا، بعدما اكتشفت أنها لن تحصل سوى على «دبلوم معلمات» مماثلة للشهادة التي كانت ستحصل عليها لو استكملت دراستها في مصر، وهو ما رفضته هيلانة بشكل قاطع، وأعلنت رغبتها للمسؤولين هناك بالعودة إلى القاهرة فورًا.

أزمة الطالبة المبتعثة هيلانة سرعان ما تردد صداها داخل مكتب المستشار الثقافي في السفارة المصرية في لندن، والذي بدوره أبدى تجاوبًا مع موقف هيلانة، غير أنه لم يساعدها في إنهاء إجراءات العودة إلى مصر، لكنه طلب مقابلتها على وجه السرعة، وخلال المقابلة قدم إليها عرضًا لدراسة الطب في بريطانيا، وهو لا يدري أنه الحلم الذي صاحبها منذ سنوات طفولتها، وتزامن عرض دراسة الطب مع تأسيس جمعية «كيتشنر» الطبية في مصر، والتي كانت تهدف لإقامة مستشفى أمراض نساء في القاهرة، وافقت هيلانة على هذا العرض الجديد كما وافقت أسرتها أيضاً، وبعد أن اجتازت الامتحان النهائي للمرحلة الثانوية بإنكلترا التحقت بمدرسة لندن الطبية للنساء مع خمس مصريات أخريات. كانت الأسابيع الأولى من دراستها في الطب، شاقة للغاية، إذ كانت مادة التشريح تسبب لها آلامًا وضيقًا، غير أنها بعد فترة تقبلت نوعية الدراسة في الطب واجتازت فترة الدراسة بنجاح وتفوق، وفي عام 1929 أصبحت طبيبة مؤهلة لممارسة مهنة الطب وهي تبلغ من العمر 25 عامًا.

شهد العام 1930 عودة هيلانة إلى مصر، حاملة معها شهادة طب التوليد من الكلية الملكية البريطانية، وما هي إلا أيام قليلة بعد عودتها، تسلمت بعدها عملها في مستشفى «كيتشنر» بالقاهرة، لتشغل مكان الطبيبة البريطانية كـطبيبة مقيمة في المستشفى بعدما قررت الأخيرة العودة إلى بلادها.

5 أعوام قضتها د.هيلانة في مستشفى كيتشنر، كفترة إلزامية، ليقدم لها الدكتور على بك فؤاد، عرضًا للعمل في رعاية الطفولة مع فتح عيادة، وسرعان ما قررت فتح عيادتها في باب اللوق في القاهرة، وفي نفس الوقت كانت تجري عمليات الجراحة والتوليد بالمستشفى القبطي بالقاهرة بناء على طلب من الدكتور نجيب باشا محفوظ رائد علم أمراض النساء والتوليد.

بعد أن تجاوزت السبعين من عمرها رأت انه ليس من الصالح لمرضها أن تستمر في العمل إذ إن الشيخوخة كانت قد أدركتها فاستقالت من عملها وانضمت إلى الجمعية الخيرية القبطية للعمل الاجتماعي. تلك الجمعية التي اهتمت بإنشاء المستشفى القبطى بالقاهرة كأول مستشفى وطنية في مصر وذلك بغرض توفير مكان لإقامة المرضى المصريين وقد تم افتتاحها عام 1926. بعد ذلك بعدة سنوات بدأت تظهر مستشفيات وطنية أخرى بالقاهرة والإسكندرية مثل مستشفى المواساة بالإسكندرية والمستشفى القبطى بالإسكندرية ومستشفى الجمعية الخيرية الإسلامية بالعجوزة.

في فترة عملها بالجمعية الخيرية القبطية اهتمت بترجمة العديد من الكتب للأطفال ومشاهير الرجال. كانت في الفترة الأخيرة من حياتها تعيش في شيخوخة صالحة، بعد أن خدمت الوطن بصفة خاصة والإنسانية بصفة عامة بأمانة كاملة، لترحل عن عالمنا في الخامس عشر من أكتوبر 1998.

ولم تكن هيلانة طبيبة فقط ولكنها مصرية انحازت للمرأة والطفل وقبلهما الوطن، المثير أيضا أن هيلانة هي أول سيدة تقود سيارة في مصر.

تجدر الإشارة هنا إلى أنه لسنوات طويلة كان هناك ما يمكن وصفه بـ «الالتباس التاريخي» فيما يتعلق بصاحبة لقب «رائدة الطبيبات العرب»، حيث خرجت أصوات لتشير إلى أن الطبيبة التونسية توحيدة بالشيخ هي رائدة الطبيبات العربيات، فيما أن الطبيبة المصرية هيلينا سيداروس كانت هي الأسبق في هذه الريادة، فقد تخرجت في مدرسة لندن للطب التابعة للكلية الملكية البريطانية في 1929 وكان عمرها آنذاك 25 عاما، وتوفيت في 1998 عن 94 عاما، بينما تخرجت الطبيبة التونسية في جامعة الطب في باريس عام 1936.

