الانتخابات والديموقراطية.. وتخطيط المستقبل

آراء

رغم أن جولات الاستحقاق الانتخابي النيابي والبلدي مازالت لها بقية، ورغم أن مساء السبت القادم قد يشهد نهاية معتبرة للماراثون الديموقراطي السعيد في مملكة البحرين، إلا أن ما شاهدته وما أقرت به المؤسسات الرقابية الدولية قبل المحلية يبعث على الفخر، ويؤكد أن البحرين وعلى مدى عقدين زمنيين فارقين قد تمكنت من أن تكون في مصاف الدول العريقة في الحرية والاستحقاقات الوطنية، تمامًا مثلما نجحت في أن تكون وطنًا للتعايش والتسامح والسلام المجتمعي والديني والعقائدي.

وهنا تحضرني العديد من التجارب العربية الأخرى وعلى رأسها التجربة البرلمانية الكويتية التي رسخت في تاريخنا الإقليمي الحديث نوعًا من الشجاعة في الحوار، والصرامة في التعبير، والصيانة لحقوق النيابي وتحصين قدرته في التعبير عن شؤون وشجون الناس وإيجاد الحلول الناجعة لمشكلاتهم، والتعاطي مع قضاياهم بالشفافية المطلوبة.

وأنا أتابع الانتخابات النيابية والبلدية في مملكة البحرين هذه السنة لفت انتباهي ذلك الإقبال الكبير على الترشح 334 مترشحًا ومترشحة يتنافسون على 40 مقعدًا نيابيًا و174 مترشحًا يتنافسون على عدد أيضًا محدود من مقاعد المجالس البلدية، 94 امرأة تقدمت للانتخابات وأكثر من 50 ألفًا تم حصرهم كقوة تصويت شبابية، هذا يوضح إلى أي مدى أصبح للاستحقاق الوطني بريقه، وجاذبيته، أهميته ودوره، لدرجة أن نسبة المشاركة في الجولة الأولى يوم السبت الماضي تجاوزت الـ 73% وهي الأعلى من بين الاستحقاقات الخمسة السابقة، هذا يؤكد إلى أي حد أصبح للديموقراطية ذلك البريق الذي يجمع الشعب الواحد ولو اختلف بنوه وبناته على مترشح معين.

لم يعد للاستقطابات مكان تحت شمسنا البحرينية الساطعة، ولم يعد للاحتدام المذهبي أو العرقي أو الديني ذلك الأثر على المشهد الانتخابي مثلما كان يحدث خلال بعض الاستحقاقات الوطنية أو الإقليمية، أصبح الشعب أكثر وعيًا بمواصفات النيابي أو عضو المجلس البلدي المطلوب، وأصبحت الحالة الوطنية أكثر شفافية وصفاءً، والرؤية الإنسانية أعمق وعيًا بأهمية المجيء بمجلس نيابي أو بلدي قادر على تلبية الطموحات والوفاء بالتعهدات والقدرة على التنفيذ القاطع لجميع الوعود التي يقطعها المترشح على نفسه ويعمل على تطبيقها تحت قبة البرلمان، أو داخل أروقة المجلس البلدي.

إن الانتخابات النيابية والبلدية البحرينية مرت بأعلى سلالم التراتبية الديموقراطية، استفادت من تجاربها، بل ومن تجارب من سبقوها، استوعبت دروس الماضي، وأصبحت بحجم المسؤولية الملقاة على عاتق السلطة التشريعية التي قد تواجه العديد من التحديات الماثلة أمام المنطقة والعالم ونحن على أبواب عام 2023 المشحون بالآثار والتداعيات السلبية لجائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية، واضطراب المناخ، وازدياد معدلات الفقر في العالم، وحاجة الدول النامية إلى توطين التكنولوجيا وتحديث آليات استخدامها وتوظيفها، وإعادة توجيهها لتصبح في متناول البسطاء مثلما هي تحت إمرة القادرين والأثرياء.

الانتخابات البحرينية على شفا النهاية السعيدة بعد جولة الإعادة يوم السبت القادم حيث سيصل الأكفأ والأقدر استيعابًا لاحتياجات وتحديات المرحلة، تمامًا مثلما أن الأصوات المتأرجحة سوف يُعاد غربلتها بين الناخبين لتذهب إلى من لديهم مشاريع وطنية قادرة على النزول إلى رغبات واحتياجات الشارع، بل والوفاء بمتطلبات الوطن، ودعم جهوده الرامية نحو تحقيق الاستدامة في النمو، والاستقامة في شفافية الأداء، والرقابة المعتبرة على الأجهزة التنفيذية بما تحمله من أعباء متراكمة منذ الدورة النيابية الماضية، وأهمها ما يخص تشريع يحمي الاستثمارات الخاصة في العديد من القطاعات وأهمها قطاع التعليم الجامعي، وما أدراك ما التعليم الجامعي؟ الذي واجه العديد من العقبات والمنغصات نظرًا للغياب الكامل لأجهزة التسويق القادرة على التعريف بالاعتمادات الأكاديمية التي حصلت عليها العديد من جامعاتنا الوطنية وذلك في الدول الشقيقة المجاورة.

كل ذلك من ملفات سوف تسبق طاولة النواب وتنتظرهم على أحر من الجمر منذ اليوم الأول للفوز المستحق بإذن الله، والله الموفق والمستعان.

