تحرير الأراضي.. حل ناجح للأزمة الإسكانية أم مزيد من تأزيمها؟!

آراء

الأزمة الإسكانية في الكويت، أو ما يطلق عليها أزمة «بين قوسين»، ليست أزمة توزيعات وتحرير أراضٍ، بقدر ما هي أزمة بنية تحتية وأزمة اقتصادية وسوء تنسيق بين الوزارات وغيرها من وعي لدى المواطنين وتعميق ثقافة البناء لديهم من وجهة نظري التي قد يختلف البعض معي على توصيفها بتلك الطريقة.

وليعذرني البعض حين أسميها أزمة، لكنها ليست كذلك حيث ان هناك أكثر من 80% من الأراضي في الكويت لم يتم استغلالها، وهو أمر يؤكد لنا أن الأزمة ليست في الأراضي بقدر ما هي أزمة بنية تحتية، ومشاكل مالية لبنك الائتمان.

ووفق الخطط الموضوعة من قبل الحكومة وقرارات مجلس الوزراء الأخيرة، فقد تم تكليف بلدية الكويت باتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بتخصيص المواقع المحددة بالتقرير لمصلحة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بغرض توفير الرعاية السكنية للمواطنين وتسليمها إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى يتسنى لها القيام بالإجراءات اللازمة لكل منها وصولاً إلى مرحلة توزيعها إلى مستحقيها.

والتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، والجهات ذات العلاقة لوضع الآلية المناسبة لتخصيص بعض المواقع لمصلحة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بغرض توفير الرعاية السكنية للمواطنين، وسبل تذليل كل المعوقات التي قد تواجهها المناطق المخصصة للرعاية السكنية.

وهي بلا شك إجراءات جيدة، أتمنى أن تكلل بالنجاح، إلا أن تجربة المدن الإسكانية الجديدة تثير الكثير من التساؤلات لدى البعض واستهجاناً لدى آخرين، حيث انه مع الأسف لاحظنا أن ما تم إنشاؤه من المناطق السكنية الجديدة، وتم توزيع قسائم فيها على المواطنين، جوبهت بمشكلات يومية لا حصر لها، لعل أهمها عدم قدرة البنية التحتية في عدة مناطق جديدة تم إنشاؤها على مواجهة تغيرات المناخ والإهمال الموجود في بناء منظومة صرف صحي سليمة بتلك المدن، وإعادة بناء شبكات المياه والصرف الصحي بتكلفة مضاعفة، الأمر الذي يجعل من تلك المدن الجديدة بوابة من بوابات هدر المال العام وغيرها من عدم أريحية للمواطن بالعيش فيها.

وعلى مستوى المواطنين الذين حصلوا على قسائم سكنية لبناء بيت العمر، زادت عليهم تكلفة البناء بشكل مبالغ فيه، الأمر الذي يدعونا جميعاً لتبني رسالة توعوية شاملة للمجتمع بشأن ثفافة البناء وكيفية اختيار مواد البناء، بالإضافة لغياب ثقافة البناء المطلوبة لها من طريقة التعاقد مع المقاولين وكيفية اختيار المكاتب الهندسية وغيرها من أمور تساعد المالك على اتمام بيته.

وأخيرا السؤال الاهم هو، هل يتوفر في سوق العمل لقطاع الإنشاءات عمالة ماهرة ومقاولو بناء ومهندسون بجميع تخصصاتهم بعدد يغطي الطلب عليهم؟ وهي تساؤلات مشروعة نحتاج الإجابة عنها قبل تقييم تجربة المناطق السكنية الجديدة.

