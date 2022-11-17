مونديال العرب 2022

آراء

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق أهم وأضخم حدث رياضي في العالم، تَنافَس عليه عدد من الدول الكبرى لتنظيمه، ولكن بالعزيمة والإرادة والإدارة الواعية تحقق حلم العرب لتنظيمه في بقعة صغيرة على خارطة العالم كبيرة بأحلامها ألا وهي دولة قطر الشقيقة.

إن استضافة قطر لكأس العالم 2022 تعني الكثير بالنسبة لدول المنطقة، والتي تصب في خدمة المنطقة وشعوبها، وتحقيق حلم قطر والعالم العربي في تنظيم مهرجانا كروي يلتقي فيه عشّاق كرة القدم للتعبير عن شغفهم برياضة تحمل الكثير من القيم الإنسانية.

نفخر جميعاً كعرب باستضافة قطر مونديال 2022، الأول من نوعه في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، والذي يُعدّ تحوّلاً كبيراً في استضافة بطولات كأس العالم، مع بناء إرث دائم ومستمر لما بعد البطولة يحقق العديد من المزايا والتأثير الإيجابي على مستوى دولة قطر أو خارجها؛ تشمل مشروعات خاصة بكأس العالم، حيث تم بناء المرافق الأساسية الضرورية لاستضافة أكثر من مليون زائر أثناء فعاليات البطولة التي تستغرق شهراً فقط، بالإضافة إلى بناء ملاعب على أحدث طراز، وإنشاء شبكة مواصلات ومترو حديثة، وتوسيع نطاق المطار الدولي، وتشييد مناطق جديدة داخل العاصمة الدوحة وخارجها، وتعزيز البنية التحتية لجميع مناطق الدولة.

هذا وتهدف قطر في ظل رؤيتها الوطنية 2030 لتحويل مرافق كأس العالم إلى مجتمعات ومدارس ومستشفيات جديدة، بالإضافة إلى تعزيز دور المشروعات السياحية، وتنويع مصادر الاقتصاد الذي يقوم فيه القطاع الخاص بدور بارز مع مؤسسات الدولة على الرغم من التّحديات والعقبات التي واجهتها منذ إعلان تنظيم البطولة، فتحقق الحلم العربي بصلابة عزيمة الأشقاء، وقبول التّحدي، والإدارة الواعية، وقوة الإرادة التي تصنع المعجزات، والطموح الذي يقود إلى الإنجازات، ونستذكر هنا قول المتنبي:

على قدرِ أهلِ العزمِ تأتي العزائمُ وتأتي على قدرِ الكرامِ المكارمُ.

وتعظمُ في عينِ الصغيرِ صغارُها وتصغرُ في عينِ العظيمِ العظائمُ.

أخيراً وليس آخراً؛ تعتبر كرة القدم مناسبة جميلة لتوحيد العالم وجمع الناس وبث روح السلام والتسامح بينهم؛ لذا هي أكثر من مجرد رياضة لِما لها من تأثير اجتماعي كبير والاستمتاع بها في وقت نحن في أمسّ الحاجة إليها بسبب الظروف العالمية من حروب وأوبئة، والتأثير الإيجابي لهذه الرياضة على صحة الإنسان بشكل عام وعلى الصحة النفسية بشكل خاص بزيادة الشغف والتفاؤل وبث الطمأنينة بين أفراد المجتمع.

والله ولي التوفيق

