آراء

يقال إن لذة الوصول تنسيك ما قاسيته من ألم في حياتك..

ولكل خبره أو تجربة عبرة وأن لكل هدف رحلة مليئة بالمفاجآت السعيدة والقاسية ولكن الأهم من كل ذلك هو النتيجة!

لكل منا رسالة في هذه الحياة فهل تعلم ما هي رسالتك؟

الرسالة هي تلك الهوية الخاصة بكل مخلوق على وجه الأرض، وهنا يضع كل شخص الطرق التي يسلكها لتحقيق رسالته فهو سيقوم بتسخير كل امكانياته لينال النتيجة التي يطمح لها، فما أجمل أن تعلم غاية وجودك في هذا الكون ولتعلم أنك أثناء هذه الرحلة ستواجه العديد من الأضداد.

أضداد الحياة هي تلك المعادلة الفيزيائية الكونية التي تجمع الأضداد وتخلق ذلك الشعور من الرضا لتحقيق النتيجة التي نسعى إليها، مثال على ذلك نحن لن نشعر بقيمة السعادة الا عندما نتذوق مرارة الحزن، ولن نشعر بالقبول رلا عندما نشعر بالرفض ولن نشعر بقيمة النعم التي حولنا الا عندما تزول احداها وهكذا تستمر هذه الدائرة من الاضداد حتى نصل الى أعلى مراتب الاتزان مع النفس.

وفي هذه المرحلة ستخلق الهوية الذاتية والرسالة الكونية لكل إنسان، ويأتي دورنا للوعي بها والسعي لتحقيقها فكل شيء في هذا الكون خلق بدقة متناهية أبدع بها وتبصر فيها السميع البصير «فسبحان من له ملكوت كل شيء وإليه النشور»، وهذا الوعي والتبصر لن تصل إليه إلا عندما تواجه هذه الأضداد الحياتية.

أنت هنا! لتتأمل وتكتشف وتحلل حتى تعي وتتزن وتصل لأعلى مراتب الرضا والقبول والسلام الداخلي وهذه رسالة لك قارئي العزيز إن لم تبدأ برحلة البحث ولم تستخدم أدواتك الحسية والتي أوجدها الخالق بك ولم تع دورك بهذه الحياة الى الان فلتقرر البدء باكتشاف دورك الحقيقي فمن يحمل قنديله في صدره لا يعنيه ظلام العالمين.

إضاءة: «تأمَّل، كيف أنّ الإنسان لا يستشعر لذّة الراحة الحقيقيّة إلّا بعد التعب، ولا تتشرّب أعماقه معنى السرور والهناء إلّا بعد أن ينغمس في الشقاء والعناء، وكم من حضورٍ لم يجعلهُ يتجَلّى ويتألّق سوى الغياب، وكأنّما الإنسان لا يصل إلى المعنى العميق للأشياء إلّا بأضدادها».

