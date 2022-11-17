من المكتبة إلى مركز مصادر التعلم

آراء

ثبت للجميع في مرحلة جائحة كورونا أن للتكنولوجيا دوراً مهماً ورئيسياً في المساعدة بالحد من الخسائر التي تسبب بها هذا الوباء القاتل، حيث ان تواصل مؤسسات الدولة مع جميع أطياف المجتمع كان له الأثر البالغ في (توعية) الجميع حول اتباع النظام الذي يستطيع من خلاله أفراد المجتمع اجتياز الجائحة بأقل الخسائر.

تعتبر القدرة على استئناف الدراسة من خلال التعليم الإلكتروني في مرحلة الجائحة هي من أهم الإنجازات التي كان لها الأثر البالغ في خلق الطمأنينة لدى الجميع تجاه إمكانية العودة للدراسة.

هناك العديد من التصريحات من قبل المسؤولين في الدولة والتي تؤكد على الرغبة في تطوير المنظومة التعليمية حتى يتسنى لنا مواكبة التطور العالمي، والقدرة على إعداد المورد البشري الوطني من فئة الشباب القادر على تحقيق الرؤية المستقبلية للكويت.

هذه الرغبة الإيجابية التي تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية تحتاج منا إلى أن نكون جادين في وضع خطة شاملة لتطوير النظام التعليمي الحالي الذي أصبح غير قادر على إعداد المتعلمين، للعديد من الأسباب التي لا يمكن حصرها في هذا المقال.

يعتبر الجيل الحالي جيلاً رقمياً أو ما يسمى بجيل الإنترنت، هذا المسمى لا علاقة له باستخدام التعليم الإلكتروني أثناء الجائحة، هذا المسمى تم إطلاقه في الدول المتقدمة على الجيل الحديث الذي يستخدم التكنولوجيا في عملية التواصل والاتصال والحصول على المعلومات والترفيه. التعليم الإلكتروني في أثناء فترة الجائحة كان له الأثر في التأكيد على رغبة معظم المتعلمين في استخدام التكنولوجيا.

في السابق كانت المكتبة المدرسية والجامعية هي المصدر الوحيد للحصول على الإنتاج الفكري وقضاء وقت الفراغ، واليوم أصبحت المكتبة مخزنا للكتب ولا تنفع للاستخدام بهذا الشكل أو هذه الصورة، ولذلك هجرها المستفيدون بسبب عدم القدرة على تطويرها.

في المملكة المتحدة وتحديدا في الجامعات والمدارس والمكتبات العامة أيضا تم تحويل هذه المكتبات إلى مراكز مصادر تعلم يستخدمها المستفيدون للحصول على المعلومات، وتقديم العديد من الخدمات التي يمكن أن تسهم في صقل المهارات المهنية والاجتماعية والفنية لدى المستفيدين.

في العام 2003 تم إعداد دراسة بتكليف من مكتب التربية العربي لدول الخليج في الرياض، وكانت هذه الدراسة القيمة بعنوان الإطار المرجعي الشامل لمراكز مصادر التعلم. كانت تهدف هذه الدراسة إلى القدرة على مواكبة التغير من خلال رؤية مستقبلية لهذه المراكز التي تقوم بدور فعال ومهم بإعداد المستفيدين من طلاب ومعلمين وحتى العاملين في المدارس لكي تكون لديهم القدرة على التعليم والتعلم بشكل جديد لا يعتمد على التلقين وسعة الذاكرة البشرية.

حتى نستطيع أن نترجم الرغبة في التطوير الهادف والفعال في المجال التعليمي، علينا بالبدء في تحويل المكتبات المدرسية إلى مراكز مصادر تعلم بشروطها الحديثة ووفقا لحاجات وخصائص المتعلمين من جهة، واحتياجات مؤسسات الدولة من جهة أخرى.

في الختام، يتم الإعداد حاليا لتجهيز مكتبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وهي مكتبة كبيرة بحجمها لتواجه الأعداد الكبيرة من المستخدمين.... أتمنى قبل الشروع في تجهيز هذه المكتبة الرجوع للمتخصصين في المجال، حتى يتم إعدادها كمركز لمصادر التعلم وليس كمكتبة تقليدية، علما بأن كلفة تجهيز المركز هي أقل بكثير من كلفة تجهيز المكتبة التي لن نجد من يستخدمها.

أتمنى للقائمين على تصميم هذه المكتبة التوفيق ، والتأني والاستشارة قبل اتخاذ القرار حتى نستطيع أن نقدم للطلاب وأعضاء هيئة التدريس ما هو مفيد وحديث للارتقاء بمستواهم الأكاديمي والمعرفي الذي سوف ينعكس على مخرجات هذه المؤسسة العريقة.

