البديل للنفط هو... 3 اس!

الاخيرة

النفط هو الثروة الأعظم لأمة العرب وقد بدأ العد التنازلي السريع لانتهاء دوره كسلعة إستراتيجية في العالم إضافة إلى ما هو معروف من أنه ثروة ناضبة، فكل لتر نفطاً يستخرج لا يُعوَّض، وكل بُحيرَة تُخرَج منها المياه دون أن تعوَّض سوف تجف في النهاية، وهذا تماماً مصير النفط الذي يجب أن يعلمه الطفل الجاهل الصغير قبل الرجل العاقل الكبير...

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تُشتَهر المنطقة العربية بموقعها المتميز بين القارات القديمة الثلاث، وبطقسها المعتدل أغلب العام، وبكونها مقراً للديانات التي يؤمن ويدين بها المليارات من البشر ، كما تحتوي على أغلب الآثار الإنسانية بالعالم، وقد تناسينا كعرب كل تلك المزايا ولم نستفد منها، وانشغلنا في المقابل بالسياسة والتطرف ونشر الكراهية وإشعال الحروب الخارجية والداخلية وتكفير وعداء الآخرين... إلخ، مما فوَّت علينا الاستفادة الحقيقية مما نملكه من ثروات حبانا الله إياها...

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البديل الحقيقي لمداخيل النفط هو في تبني سياسة 3 اس أي...

1) الإيمان بالسلام مع بعضنا البعض و مع الجيران بالإقليم ومع دول وحضارات وأديان العالم أجمع.

2) تطوير تشريعاتنا و فتح بلداننا بشكل واسع للسياحة والسائحين وتغيير الثقافات الشعبية المنفِّرة والطاردة للسواح، كون السياحة ثروة متجددة، تزداد مع كل عام يمر، إذا تعلمنا كيف نحترم السواح ونحبِّبهم في القدوم المتكرر لبلداننا بدل «التطفيش» المعتاد.

3) الاس الثالثة هي الاستثمار فمازالت الأموال الخليجية والعربية وغيرها من أموال الصناديق الدولية لا تستثمر إلا القليل القليل في أوطاننا العربية بسبب البيروقراطية و الفساد الشديد و النظام الإداري الحكومي الطارد والذي مازال يعتبر كل رجل اقتصاد وأعمال عدوّاً يجب عرقلة أعماله والتسبب في خسارته...

أخيراً إذا لم نبدأ منذ اليوم في تغيير الثقافات والتشريعات استعدادا لمرحلة ما بعد النفط فإننا سنندم كثيراً «يوم لا ينفع الندم»... اللهم هل بلغت؟!

