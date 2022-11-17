صاروخ بولندا.. بايدن ينزع فتيل مواجهة بين روسيا و«الناتو»

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عواصم - الوكالات: كشفت مصادر متطابقة أمس عن معطيات جديدة عن الصاروخ الذي سقط الثلاثاء في بولندا وأسفر عن ضحايا، ويأتي هذا التطور بعد أن أثارت الحادثة ردودا متسارعة داخل حلف شمال الأطلسي «ناتو»، في حين نفت موسكو أن تكون استهدفت الأراضي البولندية.

ونقلت رويترز عن مصدر في حلف شمال الأطلسي أن الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ الشركاء في مجموعة السبع والحلف أن انفجار بولندا نتج عن صاروخ أوكراني.

من جهتها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الدفاع البلجيكي أن نظام اعتراض الصواريخ الأوكراني وراء سقوط الصاروخ في بولندا.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن مسؤولين أميركيين أن النتائج الأولية ترجح أن الصاروخ أطلقته قوات أوكرانية لاعتراض صاروخ روسي.

وكانت السلطات الأوكرانية قالت إن روسيا أطلقت قرابة 100 صاروخ على أراضيها، مؤكدة أن الهجوم الصاروخي الروسي هو الأكبر على منشآت الطاقة منذ بداية الحرب.

وسارع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى اتهام روسيا بالوقوف وراء استهداف الأراضي البولندية، وأشار إلى سقوط صواريخ روسية في وقت سابق على مولدوفا، فيما قال مستشاره تيموفي ميلوفانوف للجزيرة إن بلاده ستكشف عن الأدلة التي تثبت أن الصواريخ التي سقطت على بولندا روسية.

وفي جزيرة بالي الإندونيسية -التي تعقد فيها قمة مجموعة العشرين- قال الرئيس الأميركي جو بايدن أمس إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجارات التي وقعت الثلاثاء في منطقة برشفوداو شرقي بولندا على بعد نحو 12 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا وأسفرت عن مقتل شخصين لم تكن ناجمة عن صاروخ أطلق من روسيا.

وعقب اجتماع طارئ مع عدد من قادة مجموعة السبع ومجموعة العشرين المشاركين في قمة بالي لبحث التطورات في بولندا، قال بايدن «لا تؤيد المعلومات الأولية أن الصواريخ روسية المصدر، وهذا لا يعني أننا استكملنا التحقيق، يجب أن ننتظر انتهاء التدقيق في الأمر كاملا».

وأكد قادة دول الناتو ومجموعة السبع المشاركون في قمة مجموعة العشرين دعمهم لبولندا في تحقيقاتها بشأن سقوط صاروخ على أراضيها، واتفقوا على تكثيف التواصل لتحديد الخطوات المقبلة المناسبة.

من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده تؤكد ضرورة التزام أقصى درجات الحذر بشأن مصدر الصاروخ الذي سقط في بولندا.

وكانت بولندا رفعت درجة التأهب لوحداتها العسكرية عقب الإعلان عن سقوط صاروخين على أراضيها قالت إنهما تابعان للقوات الروسية، في حين نقلت الرئاسة البولندية عن الرئيس أندريه دودا أن نظيره الأميركي قال إنه سيرسل خبراء أميركيين لدعم عمل نظرائهم البولنديين.

ونقلت رويترز عن الرئيس البولندي قوله إن بلاده ليس لديها أي دليل ملموس بشأن من أطلق الصاروخ الذي سقط على أراضيها، لكن الصاروخ على الأرجح صناعة روسية، على حد تعبيره.

وذكرت الرئاسة البولندية أن محادثات جرت بين الرئيس البولندي أندريه دودا والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، كما تحدث دودا مع نظيره الأميركي جو بايدن، حيث تجري مراجعة مقررات المادة الرابعة من ميثاق حلف شمال الأطلسي. وقال البيت الأبيض إن بايدن أكد خلال اتصاله بالرئيس البولندي التزام الولايات المتحدة الصارم تجاه حلف الناتو، كما عرض دعم الولايات المتحدة الكامل والمساعدة في التحقيقات.

وتنص المادة الرابعة من معاهدة حلف شمال الأطلسي على أن لأي دولة عضوة في الناتو تشعر بالتهديد من قبل دولة أخرى أو منظمة إرهابية الحق في تقديم طلب لبدء الدول الأعضاء مشاورات رسمية للبت في ما إذا كان التهديد موجودا، وتحديد كيفية مواجهته، مع التوصل إلى قرارات بالإجماع. وفي وقت لاحق أعلن الكرملين عن ترحبيه بـ«ضبط النفس» الأميركي في رد الفعل على سقوط الصاروخ في بولندا. ووفقاً لوزارة الدفاع الروسية، لم تكن هناك ضربات على أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية في ذلك اليوم، والصور المنشورة لبعض الحطام لا علاقة لها بالأسلحة الروسية.

ولفتت الوزارة إلى أن جميع تصريحات وسائل الإعلام البولندية حول السقوط المزعوم لصواريخ «روسية» هي استفزاز متعمد بغرض التصعيد.

