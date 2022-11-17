العراق: هيئة عليا للتحقيق في قضايا الفساد الكبرى

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بغداد - الوكالات: أعلن رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق القاضي حيدر حنون، أمس، تشكيل هيئة عليا للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى المهمة المودعة في هيئة النزاهة الاتحادية.

وذكرت هيئة النزاهة، في بيان صحافي أمس، أن رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون أصدر أمراً وزارياً بتأليف «الهيئة العليا لمُكافحة الفساد» للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والمهمة برئاسته وعضوية مُديري دائرتي التحقيقات والاسترداد في الهيئة، بالإضافة إلى مجموعةٍ من مُحقِقيها يتمُ اختيارهم من قبل رئيس الهيئة قابلين للتغير وللهيئة الاستعانة بتحريِين وإداريِين من مُوظفيها.

وأوضحت أن تأليف هذه الهيئة يأتي انطلاقاً من واجب هيئة النزاهة في منع الفساد ومُكافحته بأيسر وأسرع الطرق المُتاحة قانوناً، ومن أهمية إنجاز التحقيق في قضايا الفساد المنصوص عليها في قانونها لا سيما قضايا الفساد الكبرى والمهمة، وضمن السقف الزمني المُحدد.

وأكدت أن هذا القرار يهدف إلى «الحدِ من الفساد وتقليص مسالكه ومنع استمراره ومعاقبة مرتكبيه، بما ينسجم مع أهمية وحجم تلك القضايا».

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قال إن الحكومة عازمة على تشكيل فريق داعم لهيئة النزاهة، مؤكدا عدم وجود خطوط حمراء أمام أي ملف فساد مرتبط بجهة سياسية.

وأوضح بيان للمكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، بأن السوداني «أجرى زيارة إلى مقر هيئة النزاهة، وعقد اجتماعا مع رئيس الهيئة القاضي علاء الساعدي والكادر المتقدم فيها». وأشار البيان، بحسب وكالة الأنباء العراقية، إلى أن «السوداني استمع إلى إيجاز عن عمل هيئة النزاهة في مكافحة الفساد، وملاحقة المتسببين والمتورطين بحالات الفساد المالي والإداري». وأكد السوداني «عدم وجود خطوط حمراء أمام أي ملف فساد مرتبط بجهة سياسية أو أي شخصية كانت»، مشدداً على أن «الحكومة ستقدم كل الدعم إلى هيئة النزاهة، سواء على مستوى الإجراءات التنفيذية أو في الجانب التشريعي، عبر تقديم مشاريع قوانين تتصدى للفساد وتسهم في إغلاق منافذه». وأشار السوداني إلى أن «أول المعايير في التعامل مع حكومات الدول هو في مدى التعاون الذي تبديه مع العراق لتسليم المُدانين بقضايا الفساد واسترداد الأموال المختلسة والمهربة».

وأعلن السوداني «عزم الحكومة تشكيل فريق داعم لهيئة النزاهة يتخذ الصفة القانونية، ولا يتعارض مع صلاحيات الهيئة ومهامها».

وقال إن «الهدف لا يقتصر على زج الفاسدين في السجون، بل يتعدى إلى تقديم الإجراءات الوقائية للحد من الفساد، وزرع ثقافة النزاهة وعفة اليد والحفاظ على المال العام، والحيلولة دون تورط الموظفين في مخالفات أو جرائم فساد».

وتسعى الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني إلى معالجة ملفات الفساد الذي يشكل عائقا أمام خطط الحكومة العراقية لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية وكشف الجهات المتورطة في ملفات فساد واسترداد الأموال المنهوبة التي تقدر بمليارات الدولارات.

