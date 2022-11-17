حوادث الطرق في مصر.. 12 ألف قتيل سنوياً !

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القاهرة - الوكالات: شهدت محافظة الوادي الجديد في صعيد مصر حادث تصادم مروع بين سيارتين، الليلة قبل الماضية، أسفر عن 14 قتيلا.

وقال وكيل وزارة الصحة المصرية أحمد محروس إن «مرفق الإسعاف بالمحافظة تلقى إخطارا مساء الثلاثاء بوقوع حادث تصادم عند منطقة الكيلو 130 على طريق «أبو منقار - غرب الموهوب»، الواصل بين مركزي الداخلة والفرافرة».

وأضاف أنه بوصول سيارات الإسعاف للمكان تبين أن الحادث وقع بين حافلة «ميكروباص» وسيارة نقل ثقيل ما أسفر عنه مصرع 14 شخصا هم جميع ركاب السيارة الميكروباص وسائق السيارة النقل. ويأتي هذا الحادث بعد مصرع 24 شخصا غرقا، السبت الماضي، سقطت بهم حافلة «ميني باص» في ترعة بمحافظة الدقهلية شمالي القاهرة، وأصيب في الحادث 6 أشخاص آخرون.

ورغم إنفاق مصر أكثر من 11 مليار دولار على إنشاء شبكة طرق معظمها جديدة، فإن الحوادث التي تودي بحياة مواطنين لا تزال مستمرة.

وتقع الحوادث والاصطدامات غالبا بسبب السرعة، أو سوء حالة الطرق، أو عدم الالتزام بقوانين المرور.

ويرى عضو لجنة النقل والمواصلات في البرلمان المصري، سامح السايح، في تصريح لقناة «الحرة» الأميركية»، أن معظم حوادث الطرق في مصر تنتج بسبب أخطاء بشرية. وحسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (رسمي)، قتل 7101 شخص في حوادث سير خلال العام 2021، بارتفاع عن عام 2020 الذي شهد 6164 حالة وفاة، بينما لقي 6722 شخصا حتفهم في حوادث الطرق في عام 2019.

وتعليقا على الأرقام المعلنة ، قال أستاذ هندسة الطرق في جامعة عين شمس، أسامة عقيل لـ «الحرة» أمس «ليس لدينا في مصر أرقام دقيقة، كلها تؤخذ من بيانات وجزء منها تقديري، لأنه لا يوجد أسلوب علمي دقيق للرصد».

وأضاف إن «الرقم المتداول ما بين ثمانية آلاف إلى 12 ألف قتيل في العام، وهو غير دقيق لأن جزءا من الضحايا يموتون في المستشفى ولا يسجلون كضحية حادث طريق».

وأوضح أن «المتفق عليه في العالم كله، أن أي شخص دخل المستشفى بسبب حادث طريق ثم مات يتم احتسابه على أنه ضحية حادث طريق، لكن ما يحدث أنه كثيرا ما يتم كتابة السبب الطبي للوفاة، مثل توقف القلب، أو هبوط في الدورة الدموية، حتى الغرقى بسبب حوادث الطرق يتم كتابتها على أن سبب الوفاة هو الغرق، فضلا أن هناك طرق في الأقاليم والقرى البعيدة، لا يتم تسجيل الإصابات وبعض القتلى بها، ويتم وضعها تحت مسمى حوادث غير مبلغ عنها»، مطالبا بأن يكون هناك أبحاث ودراسات لرصد وتقدير الأرقام بشكل صحيح.

وأكد السايح أن الحكومة تحاول الحد من حوادث الطرق من خلال ثلاثة أمور حاليا هي «محاولة إلزام الناس بقانون المرور من خلال تطبيق المخالفات، وإنشاء طرق جديدة أو بديلة للتخفيف عن الطرق الموجودة، وبدء الاهتمام بصيانة الطرق»، لكنه أشار إلى أن «الموارد المالية للدولة لا تكفي لتغطية جميع الطرق الموجودة».

