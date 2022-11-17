هياج وفقدان وعي.. وباء مجهول يجتاح السودان

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الخرطوم - الوكالات: أعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان ظهور وباء مجهول، وذلك بعد أيام قليلة من مناشدات بسبب انتشار «حمى الضنك» في البلاد.

وقالت اللجنة في بيان أمس ان المرض الجديد مجهول لم يشخص بعد، مشيرة إلى أنه ظهر جنوب دارفور، وأسفر عن إصابة أكثر من 100 شخص. وأكدت اللجنة عدم تسجيل أي حالات وفاة حتى الآن. كذلك كشفت أن من أعراضه حمى وآلام بالجسم وهياج وفقدان مفاجئ للوعي. بدورهم، أفاد أطباء في مستشفى قريضة بولاية جنوب دارفور بأن المستشفى استقبل خلال 24 ساعة أكثر من 100 حالة تشنج غريبة. وأضافوا في تصريح لقناة «العربية»، أن المصابين اشتكوا من صداع وآلام في الرقبة والظهر وبعضها مصحوب بحالات تشنج وصراخ حاد. كما تابعوا أن الحالات في ازدياد، موضحين أنه عندما يتم تهدئتها بالعقاقير لساعات قليلة، فما تلبث أن تعود لسابق عهدها. وأضاف الزعيم الأهلي بالمنطقة يعقوب الملك أن معظم الحلات الواردة كانت لفتيات من مدرسة قريضة الثانوية. في حين أكدت ليلى حمد النيل مسؤولة قسم الاستجابة ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة الاتحادية أن الوزارة لم تتأكد حتى اللحظة من طبيعة الحميات المنتشرة، مشددة على أن معامل الوزارة ستقوم بفحص العينات فور وصولها، لإعلان النتائج.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان السلطات في السودان، ظهور مرض «حمى الضنك» في 8 ولايات، وكذلك زيادة حالات الإصابة بمرض الملاريا.

كما أوضحت وزارة الصحة حينها أن الإصابات طالت ولايات دارفور وكردفان الكبرى، بالإضافة إلى البحر الأحمر وكسلا والنيل الأبيض.

وأضافت أن ولاية شمال دارفور هي الأكثر تضررا حتى الآن من المرض، حيث أصيب مئات الأشخاص، مشيرة إلى ظهور مئات حالات الإصابة بمرض الملاريا أيضا.

