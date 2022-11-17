البرهان يهنئ نتانياهو بفوزه

عربيات ودوليات

بعث قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان الذي يقود بلاده بعد انقلاب العام الماضي، برسالة تهنئة إلى بنيامين نتانياهو الفائز بالانتخابات التشريعية الإسرائيلية والمكلف تشكيل الحكومة، بحسب مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق. ونقل بيان أصدره مكتب نتانياهو عن البرهان قوله «أهنئكم بفوزكم في الانتخابات وأتطلع إلى استمرار تعاوننا لتعزيز العلاقات في كل المجالات لصالح مواطني البلدين».

وفي يناير 2021، وقعت الخرطوم اتفاقية تطبيع مع إسرائيل وحصلت في الوقت نفسه على مساعدة مالية من الولايات المتحدة، بعد أسابيع قليلة على شطب السودان من القائمة الأميركية للدول المتهمة بتمويل الإرهاب. وأكد البرهان أنه لا يزال ملتزماً بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها بلاده، بعدما تولى السلطة في أكتوبر 2021 في السودان واضعاً بعنف حداً لتحول ديموقراطي انطلق في العام 2019.

