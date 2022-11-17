65 % من الأميركيين يرفضون ترشح ترامب

عربيات ودوليات

كشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة «بوليتيكو» الأميركية أن 65% من الأمريكيين يرون أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يجب ألا يشارك في الانتخابات الرئاسية عام 2024.

وبحسب الاستطلاع الذي نشرت نتائجه صحيفة «بوليتيكو»، فإن 53% من الذين شاركوا في الاستطلاع يعتقدون أنه «بالتأكيد لا يجب عليه الترشح للرئاسة»، وقال 12% إنه «ربما لا ينبغي عليه أن يترشح».

وأعرب أقل من 20% عن اعتقادهم أن يجب على ترامب «بالتأكيد أن يترشح إلى الانتخابات»، ويعتقد 12% من المشاركين في الاستطلاع أنه «ربما ينبغي أن يفعل ذلك».

وقال غالبية المؤيدين للحزب الجمهوري (61%) إنهم يريدون مشاركة ترامب في السباق الرئاسي، لكن 35% رأوا عكس ذلك.

