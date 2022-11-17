إبراهيموفيتش: أنشيلوتي أفضل مدرب في العالم

دوليه

أكد الأسطورة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، هو الأفضل في العالم حاليًا. ولعب إبرا (41 عامًا) تحت قيادة أنشيلوتي خلال موسم 2012-2013 في باريس سان جرمان.

وأجرى أنشيلوتي مقابلة مع قناة «راي» الإيطالية، وخلال الحوار طلب إبراهميوفتش توجيه رسالة لمدربه السابق. وقال إبراهيموفيتش «مرحبًا كارلو، تهانينا على ما فعلته، وعلى ما فزت به من بطولات، أنت المدرب رقم واحد الآن على مستوى العالم، كنت محظوظًا جدًا لكونك مدربي، لكنك أيضًا حظيت بي كمدرب». وأضاف «من حسن حظي معرفة شخص مثلك، ولهذا أقول لك إنك كشخص أفضل من مدرب».

وتابع «أنا أحبك، لكن لا تخبرني بعد الآن أنك لست ثريًا وأن علي إقراضك المال، لأنك الآن في وضع جيد أيضًا!»

من جانبه، رد أنشيلوتي على رسالة إبرا، وقال «يوجد وراء هذا القناع المتكبر الذي يرتديه زلاتان محترف كبير ومهاجم مخضرم». وأكمل «كان زلاتان أحد اللاعبين القلائل الذين دربتهم، الذين استمتعوا بتقديم التمريرات الحاسمة أكثر من تسجيل الأهداف، في باريس كان الأمر كذلك، إنه لاعب رائع وشخصيته مميزة».

