هازارد: لن أرحل عن ريال

دوليه

كشف البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد، حقيقة وجود مفاوضات مع ناديه السابق تشلسي الانكليزي، للعودة للعب بقميص البلوز من جديد. وقال هازارد، خلال تصريحاته لصحيفة ماركا الإسبانية «لم أكن قريبا من العودة لتشلسي على الإطلاق، أو الرحيل عن ريال مدريد بشكل عام». وأضاف «تشلسي لم يتواصل معي أبدا، وليس لدي أي فكرة على الإطلاق لماذا يرتبط اسمي دائما بالعودة إلى البلوز». واستطرد «لن أرحل عن ريال مدريد في يناير فهذا مستحيل». واستدرك قائلا «لكن هذا يمكن أن يحدث في الصيف، بشرط أن يطلب مني النادي أن أرحل، وحينها سوف أقبل الأمر». وأتم «ما زلت أركز على عملي مع ريال مدريد، وأريد أن أستمر بقميص النادي». وعاش هازارد فترة صعبة مع ريال مدريد، منذ انضمامه لصفوف الميرنغي عام 2019، بسبب كثرة إصاباته، بينما يرتبط بعقد حتى صيف 2024. وأفادت عدة تقارير صحفية أن صبر ريال مدريد قد نفد بشأن اللاعب البلجيكي، وسيتم التخلص منه في أقرب فرصة. ويمتد عقد هازارد مع ريال مدريد حتى صيف عام 2024.

