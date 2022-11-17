إيقاف مورينيو مباراتين

دوليه

أوقفت المحكمة الرياضية التابعة لرابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي، أول من أمس، البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما لمباراتين.

وذكرت الرابطة في ميلانو أن البرتغالي مورينيو دخل إلى ميدان اللعب قبل وقت قصير من إطلاق صافرة النهاية لمباراة روما أمام ضيفه تورينو، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، إذ احتج ب «موقف تهديدي» على قرار لحكم الساحة ووجه له إهانة.

وبذلك لن يقود مورينيو، 59 عاما، فريقه من داخل الملعب في مباراتي روما المقررتين بعد العطلة الشتوية في يناير المقبل أمام بولونيا على ملعب روما وأمام ميلانو على ملعب الأخير.

وخاض روما 15 جولة في المسابقة ويحتل المركز السابع في ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، وبعد تعادله مع تورينو وساسولو والهزيمة أمام غريمه لاتسيو، أصبح روما يحتاج بصورة ماسة إلى الحصول على نقاط حتى لا يفقد فرصة المشاركة في المسابقات الدولية.

