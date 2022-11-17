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دوليه

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جيسوس يشيد بأليسون وويفرتون


أثنى البرازيلي غابرييل جيسوس، مهاجم آرسنال، أول من أمس، على قدرات مواطنه أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول. وقال جيسوس، في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» البريطانية: «لقد لعبت ضد أليسون، وهو حارس مرمى صعب للغاية». وأضاف: «لعبت أمامه واحد ضد واحد مرتين، وتصدى لتسديداتي، لقد كانت تسديدات جيدة، لكن أليسون أوقفها، فهو حارس مرمى كبير جداً». وتابع مهاجم النادي الإنكليزي: «البرازيل لديها حراس جيدون حقاً، حتى ويفرتون في بالميراس، فهو جيد جداً، نحن محظوظون لوجودهم». وأكمل: «عندما ذهبت إلى المنتخب الوطني في المرة الأخيرة، ولعبنا ضد اليابان وكوريا الجنوبية، أتذكر كنا في التدريبات وكنت ألتقي معه وكان الأمر صعباً للغاية، إنه مميز جداً».


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