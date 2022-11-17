ريتشارليسون: نيمار مَثَلي الأعلى

دوليه

أشاد ريتشارليسون، مهاجم فريق توتنهام الإنكليزي، بزميله في منتخب البرازيل، نيمار جونيور، نجم باريس سان جرمان الفرنسي قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات كأس العالم. وصرح ريتشارليسون عبر قناة «يورو سبورت»: «نيمار شخص أحبه كثيرا، ومعجب به للغاية، وأعتبره مثلي الأعلى، واللعب بجواره أمر ممتع جدا، لأنه يضعنا دائما أمام مرمى المنافسين». وأضاف المهاجم البرازيلي: «أنا معجب به كثيرا، سواء اقتنع الكثيرون بذلك أم لا، نيمار لاعب رائع، لذلك نحن نبذل قصارى جهدنا لجعله يشعر بالراحة داخل أرض الملعب». وأشار: «نيمار لاعب يركز بشكل أكبر على المباريات، هو شخص يميل للاسترخاء، ولكن عندما يلعب فإنه يحب أن يتحدى خصومه».

