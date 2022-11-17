كين: نُبلي جيداً في البطولات الكبيرة

دوليه

ذكر مهاجم منتخب إنكلترا هاري كين أن منتخب بلاده يمشي في خط تصاعدي قبل المشاركة في كأس العالم 2022. ووصل المنتخب الإنكليزي إلى قطر أول من أمس، ليستهل أحدث محاولاته لإنهاء انتظار البلاد الطويل لنيل لقب كبير، حيث قال القائد هاري كين إن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح.

وبعد أربع سنوات من وصولها إلى نصف نهائي كأس العالم في روسيا، أصبحت إنكلترا واحدة من المرشحين للفوز ببطولة 2022 على الرغم من الأداء السيء الذي تقدمه. وقال مهاجم توتنهام هاري كين، الذي قاد الفريق إلى نهائيات بطولة أوروبا 2020، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عند وصول الفريق للدوحة: «نسير بشكل جيد في البطولات الكبرى، لذا لا يوجد سوى خطوة واحدة أخرى يجب اتخاذها ونأمل أن نقطعها هذه المرة. وتابع: «إنه لأمر مثير وغريب أن تفكر في أننا سنلعب في غضون خمسة أو ستة أيام». وأضاف: «الإثارة تتزايد بين الجميع، سعيد لوجودي هنا ونتطلع إلى الظهور في ملعب التدريب». وقال: «لقد اعتدنا التحضير للمباريات مع منتخب إنكلترا خلال فترة قصيرة، لكن الأمر بالنسبة للبطولات الكبرى يختلف بعض الشيء. وواصل: «نحاول ألا نستغرق في التفكير فيما سيأتي بعد ذلك بكثير ولكن بالطبع (الفوز بالبطولة) هو الحلم وما نهدف لتحقيقه. وأردف: «ستكون بطولة صعبة، وعلينا الاستعداد لذلك ولكننا متحمسون حقاً لتحقيق ذلك وسنمضي قدماً». وستواجه إنكلترا أيضاً الولايات المتحدة وويلز ضمن المجموعة الثانية.

