كوستاريكا يواجه العراق

دوليه

يحل منتخب كوستاريكا ضيفاً على نظيره العراقي في لقاء ودي يقام اليوم على ملعب المدينة الرياضية الدولي بمدينة البصرة في ختام تحضيرات الأول لمونديال قطر 2022، فيما يأتي اللقاء ضمن استعدادات العراق لبطولة «خليجي 25» التي تنطلق في البصرة يوم 6 يناير المقبل. وكان وفد المنتخب الكوستاريكي وصل مدينة البصرة أمس براً قادما من الكويت التي أقام فيها معسكراً تدريبياً خلال الأيام الماضية. وخاض المنتخب الكوستاريكي تدريباته على ملعب نادي الشباب بالأحمدي، تحت قيادة المدرب الكولومبي لويس فرناندو سواريز. وشهدت التدريبات تواجد جميع اللاعبين باستثناء الحارس كيلور نافاس، حارس باريس سان جرمان، الذي وصل في وقت متأخر مساء أمس. ومن المقرر أن يعود المنتخب الكوستاريكي إلى الكويت عقب مواجهة المنتخب العراقي، تمهيداً للمغادرة إلى قطر للمشاركة في كأس العالم.جدير بالذكر أن المنتخب الكوستاريكي يقع في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات ألمانيا وإسبانيا واليابان.