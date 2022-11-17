الزعروري بدلاً من حارث

دوليه

نجح الاتحاد المغربي لكرة القدم في استخلاص الوثائق الإدارية كافة للاعب نادي بيرنلي الإنكليزي، أنس الزعروري، ليصبح جاهزا ومؤهلا لتمثيل المنتخب المغربي في مونديال قطر. وبذلك سيكون أنس، بديلا للاعب أمين حارث المصاب بالتواء حاد في أربطة الركبة. كما نجح اتحاد الكرة المغربي في تغيير جواز اللاعب الذي كان مطلوبا لتمثيل منتخب بلجيكا، وقد حدث كل هذا في زمن قياسي بفضل ما وصفته المصادر بالمجهودات الخارقة التي بذلها اتحاد الكرة المغربي كي يضم الزعروري لقائمة الأسود المونديالية. وأكدت المصادر أن الزعروري هو بديل حارث رسميا، وسيرتدي الرقم 10 في كأس العالم، وقد انتهت رسميا كافة الإجراءات الإدارية لتأهيله، وقد تلقى إخطارا رسميا للحاق ببعثة الأسود في الإمارات، حيث سيلعب المغرب أمام جورجيا اليوم، في مباراة ودية قبل لقاء كرواتيا الافتتاحي. وتابعت المصادر: «اقتناع وليد الركراكي بهذا اللاعب الذي لمع مؤخرا مع ناديه وكذا مهاراته والسعي لقطع الطريق على بلجيكا لضمه، أمور عجلت بهذه التطورات وبالتالي هو اللاعب رقم 26 في قائمة منتخب المغرب في كأس العالم».