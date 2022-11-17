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دوليه

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جيرزينيو (1944)


استحق جيرزينيو أن يكون خليفة النجم غارينشا بعد أن لفت الأنظار في البطولة بسرعته الفائقة وتسديداته القوية. بدأ جورزينيو المولود في جير فونتورا فيلهو عام 1944 مسيرته الكروية في مركز الجناح الأيسر بـنـادي بوتافوغو، لكن إصابة غارينشا منحته الفرصة للعب في الجهة اليمنى. خاض لقاءه الدولي الأول ضد البرتغال في العام 1964 في بطولة «كأس العالم المصغرة»، وبعد سنتين ظهر في «مونديال إنكلترا»، ومع عودة غارينشا عاد جورزينيو إلى الجهة اليسرى لكنه فشل في اثبات وجوده. في «المكسيك 1970» أصبح جورزينيو أول لاعب يسجل في كل اللقاءات بما فيها النهائي، وحل ثانياً في ترتيب الهدافين خلف غيرد مولر.


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