مولر (1945-2021)

دوليه

ولد غيرد مولر في نوفمبر عام 1945 في نوردلينغن وبدأ مسيرته مع نادي المدينة قبل أن ينضم إلى بايرن ميونيخ ويقوده إلى لقب «بوندسليغا» في 1965 بعد عام واحد من التوقيع معه. وخاض مولر لقاءه الدولي الاول في أكتوبر 1966 أمام تركيا، وفي المكسيك 1970 ، سجل 10 أهداف في 6 مباريات، تضمنت «هاتريك» في نصف النهائي. كما سجل 4 أهداف في مونديال ألمانيا الغربية 1974 بما فيها هدف الفوز في النهائي الذي شهد ظهوره الأخير دولياً. قاد بايرن ميونيخ إلى منصات التتويج محليا واوروبيا، وفاز بلقب لاعب العام في أوروبا سنة 1970، كما نال الحذاء الذهبي في مناسبتين.

