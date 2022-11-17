البرازيل تحتفظ بكأس «جول ريميه»

دوليه

على وقع هبوط الإنسان على سطح القمر وانتشار الأقمار الاصطناعية، نُقلت كأس العالم 1970 من المكسيك لأوّل مرة بالألوان، وهي النسخة التي شهدت محطاتٍ تاريخية؛ أبرزها حفرَت البرازيل اسمها بقيادة «الجوهرة» بيليه بأحرفٍ ذهبية، محتفظةً بكأس جول ريميه إلى الأبد، بعد تتويجٍ استعراضي لأفضل منتخبٍ في التاريخ.

بعد عامين من استضافتها الأولمبياد، حطّت النسخة التاسعة من كأس العالم رحالها في المكسيك، على علوٍ تراوح بين 1800 و2600 متر فوق سطح البحر، بحرارةٍ مرتفعة في مباريات الظهيرة وصعوبة في التنفس. لكن النقاد أجمعوا على كونها أروع البطولات، فيما اُختيرت مباراة إيطاليا وألمانيا الغربية (4-3 بعد التمديد) في نصف النهائي الأجمل على الإطلاق في مباريات كأس العالم.

وبموازاة التطوّر التكنولوجي، سُمح بالتبديلات لأوّل مرة، واعتُمدت البطاقات الصفراء والحمراء دون أن يطرد أحد بعد اختبارها في أولمبياد 1968، كما أن هذه النسخة شهدت إقامة أول مونديال خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية على مر التاريخ.

وكان مونديال 1970 مونديالاً برازيليًا بامتياز، وعلى الرغم من عدم مشاركته في كوبا أمريكا 1967، إلا أن الجيل البرازيلي تألق في التصفيات العالمية مع وجوه جديدة مثل جيرسون وجيرزينيو وريفيلينو، وبقي اللقب العالمي الثالث الذي حققه بيليه مع البرازيل بمثابة تحفة فنية رائعة للملك، الذي أبهر عشاق الكرة المستديرة طوال البطولة، مدفوعًا بروح الانتقام من خيبة 1966، حيث أقسم حينها بيليه، والذي بات عرضة للإصابات، أنه لن يلعب في كأس العالم مجددًا، رافضًا ارتداء القميص الأصفر لمدة عامين كاملين. بعد أن رفض استدعاءه من أجل التصفيات، بات إيمانه أكبر عندما وافق زاغالو، الذي حقق معه الكأس عامي 1958 و1962 كلاعب، على تولي زمام القيادة على رأس الجهاز الفني، ليستعيد بيليه لياقته البدنية، بعد أن بدأ بعمر 29 عامًا أفضل من أي وقت مضى لكتابة أجمل صفحات تاريخه، فرفع رصيده إلى 12 هدفًا في 14 مباراة خلال المونديال.

وفي نصف النهائي، خلال أول مواجهة بين البرازيل وأوروغواي منذ 20 عامًا، استعادت الجماهير شبح «ماراكانازو» عندما سقطت البرازيل 1-2 على أرضها في الدور النهائي، لكن بيليه مسح دموع البرازيليين بمن فيهم والده الذي بكى في ذاك اليوم المشؤوم، بتخطي عقبة الأوروغويانيين 3-1 هذه المرة في المونديال.

واقتربت ساعة الحقيقة والحسم في مواجهة إيطاليا في المباراة النهائية، حيث ظهر بيليه مرة أخرى على الموعد، بعد أن افتتح التسجيل برأسية جسّدت قيمته وموهبته الاستثنائية، مسجلًا هدف البرازيل رقم 100 في كأس العالم، ومحتفلًا بالارتماء في أحضان جايرزينيو في مشهد لن ينساه التاريخ.

ومضى سيليساو ليحقق الفوز 4-1 تاركًا بصمته الأخيرة في هدف ما زال يصفه الكثيرون حتى الآن كأحد أفضل الأهداف الجماعية في تاريخ كرة القدم، ليكرّس الاعتقاد بأن منتخب البرازيل في عام 1970 هو أفضل مَن لعب الكرة على مرّ العصور، وهو الهدف الرابع في المباراة الذي قام خلاله بيليه بلعب كرة حاسمة «عمياء» للقائد كارلوس ألبرتو، إثر سلسلة تمريرات رائعة بين عدة لاعبين.

ومع نهاية المباراة، حمل اللاعبون البرازيليين نجمهم بيليه على الأكتاف، تمامًا كما حدث قبل 12 عامًا حين سجل كمراهق هدفين في نهائي 1958، إلا أن هذه المرة بيليه لم يبكِ ووجد نفسه عاريًا دون قميص، فكتب تاريخًا ذهبيًا وترك إرثًا لا يقدر بثمن.

وبتتويجها للمرة الثالثة في تاريخها، حصلت البرازيل على كأس جول ريميه الى الأبد، لكن الكأس سُرقت لاحقًا عام 1983، ولم يُعثر عليها حتى اللحظة بخلاف ما حدث عند ضياع الكأس في إنكلترا عام 1966.

من ناحيته بات جايرزينيو اللاعب الوحيد في تاريخ كؤوس العالم يسجّل هدفًا على الأقل خلال 6 مباريات في نسخة واحدة (7 أهداف) ويحرز اللقب، فيما توّج الألماني غيرد مولر هدافًا للبطولة برصيد 10 أهداف.

