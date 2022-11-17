أوروغواي يمكنها المنافسة

دوليه

بدا أكثر من نصف مقاعد ستاد «أزتيكا» خالياً مـن الـجـمـاهـيـر فـي مـواجـهـة ربع النهائي بين أوروغواي والاتحاد السوفييتي التي جاءت متكافئة كما توقعها النقاد، وأثبتت أوروغواي مـرة أخـرى أنها «بطلة» مـن خـلال اقصائها منافستها، خصوصا انها استعادت خدمات موراليس الغائب عن الدور الاول بسبب اصابة في الركبة.

وكـمـا هـو مـتـوقـع جـاءت مـعـظـم الـهـجـمـات مـن الـجـانـب السوفييتي، لكن بعد الدقائق التسعين ظهر التعب واضحاً على الفريق، فيما فلتت المباراة من أيديهم في الوقت الاضافي، بالاضافة الى الغاء هدف بيشوفتس بداعي التسلل. وجاء هدف اللقاء الوحيد المثير للجدل قبل 3 دقائق من النهاية، فبعد جلوسه أكثر من 100 على مقاعد البدلاء دخل فيكتوراسباراغو الى أرضية الملعب وفي الدقائق الأخيرة قابل برأسه عرضية لويس كوبيلا وحولها الى شبـاك الـروس الـذيـن اعـتـمـدوا على أن الكرة تجاوزت الخط قبل أن يمررها كوبيلا، ورغم احتجاجـاتـهـم تـم احـتـسـاب الـهـدف، وأثبتت الاعادة التلفزيونية صحة قرار الحكم. وهي المرة الأولى منذ العام 1950 التي تقف فيها أوروغواي مع الأربعة الكبار. اوروغـواي: لاديسلاو مازوركـــون، اتيليو انتشيا، روبرتو ماتوساس، لويس يوبينا، خوليو مونتيرو كاستيللو، خـوان موجيكا، لويس كوبيلا، الدومانييرو، خوليو موراليس (البرتو غوميز)، دوغوبرتو فونتس (فيكتور اسباراغو)، خوليو کورتس.

