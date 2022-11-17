الصليبخات هزم الشباب في «السلة»

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تغلب الصليبخات على الشباب 98-70 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن الجولة الثالثة من الدور التمهيدي لدوري كرة السلة. ورفع الصليبخات رصيده بهذا الفوز إلى 5 نقاط من انتصارين وهزيمة، فيما نال الشباب هزيمته الثالثة على التوالي ليصبح رصيده إلى 3 نقاط.

وينص نظام البطولة على تأهل الفرق الستة الاولى في الدوري التمهيدي الى الدور الثاني الذي سيقام بنظام الدوري من ثلاثة أدوار على أن يلتقي بعدها الاول مع الرابع والثاني مع الثالث بنظام «بلاي اوف» من ثلاث مواجهات في نصف النهائي. وجاءت المباراة متكافئة في الربع الأول الذي انهاه الصليبخات لصالحه 28-23، وتمكن فريق المدرب فهد برجس من توسيع الفارق في الربع الثاني إلى 13 نقطة 49-36، قبل أن يستمر في السيطرة على المباراة في الربع الثالث بفضل إيزياه الذي سجل 35 نقطة (أفضل مسجل في المباراة) ليرفع الفارق في نهاية الربع إلى 29 نقطة 79-50. وأنهى الصليبخات المباراة فائزا 89-70 بكل جدارة واستحقاق.

