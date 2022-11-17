كاظمة والساحل في انطلاق دوري «الطائرة»

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تنطلق اليوم منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة بنسخته الـ57 للموسم الرياضي 2022-2023 حيث تقام مباراتان ضمن الجولة الأولى تجمعان بين كاظمة والساحل في الخامسة والربع مساء، وبرقان مع الجهراء في السابعة والربع مساء، وتستكمل مباريات الجولة غدا حيث يلعب الكويت مع الساحل والقادسية مع العربي، وتجري جميع مباريات الدوري الممتاز على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله.

ويشارك في البطولة فرق الكويت وكاظمة والقادسية والعربي والساحل وبرقان والجهراء، وحسب لوائح البطولة، يقام الدوري الممتاز من قسمين (ذهاب وإياب) وبختامه تتأهل الفرق الأربعة الأوائل إلى «المربع الذهبي» على أن يحصل اول الترتيب على نقطتين والثاني نقطة والثالث والرابع دون رصيد في «الذهبي» الذي سيقام أيضا من «ذهاب وإياب» والفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط يتوج باللقب.

