الأولمبي باشر تحضيراته لمواجهتي فلسطين

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باشر المنتخب الأولمبي تدريباته على الملعب الفرعي لستاد جابر مساء الأول من أمس استعداداً لخوض مواجهتين وديتين ضد نظيره الفلسطيني تقامان يومي السبت والثلاثاء المقبلين.

وقاد الحصة التدريبية المدرب البرتغالي إيميليو بيكسي الذي حرص على الاجتماع باللاعبين قبل بدء التدريبات لحثهم على مضاعفة الجهود والالتزام بتعليمات الجهاز الفني لتحقيق الاستفادة من هذا التجمع وإعداد الفريق بأفضل صورة ممكنة. من جانبه، يواصل المنتخب الأول تدريباته على فترتين في المعسكر المقام حالياً في مدينة دبي، فيما تابع الحصة التدريبية التي أقيمت مساء الأول من أمس رئيس اتحاد الكرة عبدالله الشاهين والمستشار الفني في اتحاد الكرة، البلجيكي ميشيل سابلون، وشهدت التدريبات التي قادها المدرب البرتغالي روي بينتو مشاركة 26 لاعباً.

ويستعد الأزرق لخوض مباراتين وديتين الأولى أمام لبنان يوم السبت المقبل، والثانية ضد منتخب الجزائر للمحليين يوم 26 الشهر الحالي، في الوقت الذي يستمر فيه البحث عن لقاء ودي ثالث في المعسكر الإماراتي.

ويتأهب الأزرق من الآن لبطولة «خليجي 25» التي تقام في مدينة البصرة العراقية في الفترة من 6 الى 19 يناير المقبل. وكانت قرعة الدورة أوقعت الأزرق في المجموعة الثانية مع البحرين وقطر والإمارات في حين ضمت المجموعة الأولى منتخبات السعودية والعراق وعمان واليمن.

